Rosjanie pozwali Netflixa. Chcą przywrócenia platformy

Netflix pozwalny przez rosyjskich użytkowników

„Netflix jednostronnie rozwiązał umowę, co jest nielegalne” – taki argument stoi za najnowszym pozwem złożonym przez rosyjskich użytkowników platformy. Jednocześnie żądają oni przywrócenia dostępu do usługi na terenie kraju – została ona tam zablokowana na początku ubiegłego miesiąca.Rosja nie ma obecnie dostępu do większości zachodnich serwisów społecznościowych i streamingowych. Mieszkańcy federacji nie skorzystają już legalnie z m.in. Facebooka , Instagrama czy Netflixa . Trudno też o znalezienie aplikacji w Sklepie Play czy App Store. Nic w tym dziwnego, że wiele osób jest po prostu oburzonych tym stanem rzeczy. Mieliśmy już chociażby do czynienia z głośnym pozwem zbiorowym przeciwko Apple.Pewien czas temu grupa rosyjskich użytkowników zdecydowała się także na pozwanie Netflixa. Teraz uczyniono to ponownie, lecz w bardziej profesjonalny sposób. Konsumentów reprezentuje szefowa grupy prawników Destra Legal, Julia Aleinik. Pozwanym w sprawie jest z kolei, lokalny operator usług. Okazuje się, że podmiot ten naruszył umowę użytkownika platformy, jak i rosyjskie prawo.– pozywający twierdzą, że wyłącznie konsument ma taki przywilej. Netflix miał więc nie dotrzymać warunków - nie poinformował nawet nikogo z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem o zmianach w regulaminie czy swoich planach. Jest tu jednak pewien haczyk, bowiem Rosjanie pozwali nie samego Netflixa, ale operatora posiadającego wcześniej zgodę na udostępnianie treści na terenie kraju.Więc jeśli użytkownicy wygrają, to. Problem jest taki, że podmiot nie może tego zrobić, bowiem prawdopodobnie umowa ze streamingową usługą wygasła. Eksperci twierdzą, że logiczniejsze byłoby potraktowanie Netflixa jako współpozwanego, wtedy też obydwie strony musiałyby spełnić postawione żądania.Zobaczymy więc jak rozwinie się sprawa, choć osobiście śmiem wątpić, że rosyjscy użytkownicy cokolwiek wskórają.Źródło: wirtualnemedia.pl