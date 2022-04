Netflix – lista majowych nowości. Nadchodzą powroty lubianych seriali

Netflix opublikował listę filmów i seriali, które zadebiutują na przestrzeni zbliżającego się miesiąca. Maj będzie wypełniony przede wszystkim oryginalnymi treściami – w oficjalnej rozpisce trudno szukać interesujących produkcji na licencji, co z pewnością zasmuci niektórych użytkowników. Największą premierą będzie pierwsza część czwartego sezonu Stranger Things.Niepokojąco spory spadek użytkowników , cięcia w dziale animacji oraz czystki w ofercie – trzeba przyznać, że ostatnie tygodnie niekoniecznie były zbyt pozytywne dla Netflixa. Niedawno jednak poinformowano o wzmożonych inwestycjach w segment gamingowy , co dało pewną nadzieję. Teraz z kolei mamy do czynienia z ogłoszeniem licznych produkcji, które pojawią się w usłudze już stosunkowo niedługo. Koniecznie zerknijcie więc poniżej.Zaczynamy standardowo od seriali. Najbardziej promowanym i wyczekiwanym tytułem jest niewątpliwie. Pierwsza część nowego sezonu pojawi się na platformie już, co zapewne fani zaznaczyli już w swoich kalendarzach – na kolejne odcinki musieli bowiem czekać niemalże trzy lata. Spodziewać możemy się nieco mroczniejszego klimatu, powrotu ulubionych bohaterów czy zupełnie nowego niebezpieczeństwa. Niedawno pojawił się oficjalny zwiastun potwierdzający te wszystkie aspekty.



Zostańmy na chwilę przy powracających tytułach. Już 4 maja zadebiutuje trzeci sezon Trzy metry nad niebem – czyli kolejne epizody obfitujące w trójkąty miłosne, wielkie namiętności i przyjaźnie. Jeśli zakochaliście się w poprzednich odcinkach, to z pewnością nie możecie przejść obojętnie obok tych nadchodzących.







Pojawi się też trzeci sezon Kto zabił Sarę? – produkcji, o której swego czasu było naprawdę głośno w mediach. Warto mieć na uwadze, że Netflix postanowił zakończyć tę produkcję właśnie na nadchodzącej części – widzowie w końcu będą więc świadkami rozwiązania wszystkich zagadek. Premiera już 18 maja.







Powróci też serial Miłość, śmierć i roboty. Trzeci sezon to kolejne niesamowite światy budzące pełen niepokoju zachwyt i pogmatwane fabuły. Premiera już 20 maja.





Filmy, seriale i gry oryginalne:





OKTONAUCI: PRZYGODY NA LĄDZIE: SEZON 2 - 02/05/2022

WSTRZYMAJ ODDECH: REKORD POD LODEM - 03/05/2022

THREE MILE ISLAND: O KROK OD KATASTROFY NUKLEARNEJ - 04/05/2022

TYLKO 40 LAT - 04/05/2022

TRZY METRY NAD NIEBEM: SEZON 3 - 04/05/2022

EL MARGINAL: SEZON 5 - 04/05/2022

THE CIRCLE - USA: SEZON 4 - 04/05/2022 (ODCINKI 1-4), 11/05/2022 (ODCINKI 5-8), 18/05/2022 (ODCINKI 9-12), 25/05/2022 (ODCINEK 13)

PENTAWERAT - 05/05/2022

DZIECI DZIKICH ZWIERZĄT - 05/05/2022

CLARK - 05/05/2022

SIOSTRY KRWI - 05/05/2022

NOWY EDEN - 06/05/2022

THE SOUND OF MAGIC - 06/05/2022

BEZSENNOŚĆ WE DWOJE - 06/05/2022

NIEOBLICZALNI 2 - 06/05/2022

THAR - 06/05/2022

CHRISTINA P: MOM GENES - 08/05/2022

GHOST IN THE SHELL: SAC_2045 – ZRÓWNOWAŻONA WOJNA - 09/05/2022

PRACUJĄCE MAMY: SEZON 6 - 10/05/2022

42 DNI W MROKU - 11/05/2022

NASZ OJCIEC - 11/05/2022

BRACTWO: SEZON 2 - 11/05/2022

PIĘKNA I ZEMSTA - 12/05/2022

MAVERIX - 12/05/2022

ERŞAN KUNERI - 13/05/2022

POWRÓT DO LICEUM - 13/05/2022

PRAWNIK Z LINCOLNA - 13/05/2022

IMPERIUM PRZEPYCHU: SEZON 2 - 13/05/2022

NEUMATT - 13/05/2022

WAMPIR W OGRODZIE - 16/05/2022

THE FUTURE DIARY: SEZON 2 - 17/05/2022 (ODCINKI 1-4), 24/05/2022 (ODCINKI 5-6), 31/05/2022 (ODCINKI 7-9)

RODZINA IDEALNA - 18/05/2022

KTO ZABIŁ SARĘ?: SEZON 3 - 18/05/2022

TOSCANA - 18/05/2022

MIŁOŚĆ W SPEKTRUM: USA - 18/05/2022

CYBERPIEKŁO: JAK UJAWNIONO INTERNETOWY KOSZMAR - 18/05/2022

DZIECIAK RZĄDZI: POWRÓT DO KOLEBKI - 19/05/2022

PERFEKCYJNE POŁĄCZENIE - 19/05/2022

RODRIGO SANT’ANNA: I'VE ARRIVED - 19/05/2022

ADAM CONOVER: SŁOWO NA „RZ” - 19/05/2022

FOTOGRAF I LISTONOSZ: MORDERSTWO W PINAMAR - 19/05/2022

INSIDERS: SEZON 2 - 19/05/2022 (ODCINKI 1-3), 26/05/2022 (ODCINKI 4-7)

MIŁOŚĆ, ŚMIERĆ I ROBOTY: CZĘŚĆ 3 - 20/05/2022

PO ZŁEJ STRONIE TORÓW - 20/05/2022

F*CK LOVE TOO - 20/05/2022

BŁĘKITNE OPOWIEŚCI - 21/05/2022

PODWODNI PRZYJACIELE - 23/05/2022

GODSPEED - 23/05/2022

GHOST IN THE SHELL: SAC_2045: SEZON 2 - 23/05/2022

SOMEBODY FEED PHIL: SEZON 5 - 25/05/2022

LARVA: WISIOREK - 25/05/2022

MY LITTLE PONY: KAŻDY JEST WAŻNY - 26/05/2022

STRANGER THINGS: SEZON 4: CZĘŚĆ 1 - 27/05/2022

POTĘŻNY MAŁY BHEEM: TADŹ MAHAL - 30/05/2022

Tytuły na licencji:





SEEKING A FRIEND FOR THE END OF THE WORLD - 02/05/2022

KRIME STORY LOVE STORY - 11/05/2022

Ciekawych nowości też będzie kilka. Jużpojawi się– jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu: „Tajne stowarzyszenie, które od wieków steruje światem z tylnego siedzenia, musi poradzić sobie z wewnętrznym zagrożeniem. Czy pomoże mu w tym kanadyjski reporter?”. Brzmi jak pomysł na naprawdę interesującą produkcję.O produkcjijuż Was informowaliśmy – czyli czymś dla fanów szwedzkich kryminałów. Mowa tu o historii Clarka Oloffsona, od którego zbrodni pochodzi nazwa „syndromu sztokholmskiego”. Premiera jużWarto też zwrócić uwagę na. Będziemy mieli do czynienia z opowieścią o grupie młodych ludzi, którzy udają się na odludną, rajską wyspę. Postanawiają urządzić tam szaloną imprezę, lecz na miejscu okazuje się, że nie wszystko jest takie, jak się wydawało. Premiera jużJeśli chodzi o oryginalne filmy, to z pewnością niektóre osoby ucieszą się na wieść o debiucie drugiej części filmu. Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu: „Zmuszeni do ponownej współpracy po dziesięciu latach dwaj kompletnie różni policjanci badają sprawę morderstwa w podzielonym francuskim miasteczku, w którym czai się dużo poważniejszy spisek”. Premiera jużto z kolei dosyć smutno/wesoła opowieść o cheerleaderce, która po pechowym występie zapadła w śpiączkę na dwie dekady. Po dwudziestu latach się obudziła i postanawia powrócić, by spełnić swoje największe marzenie – zostać królową balu. Premiera jużNetflix zapowiedział niestety wyłącznie jedno anime –. Film ten stanowi opowieść o dziewczynce i królowej wampirów, które pomimo przynależności do wrogich sobie gatunków wyruszają w drogę w poszukiwaniu raju, w którym ludzie i wampiry żyły kiedyś w zgodzie. Premiera jużJeśli chodzi o gry, to tutaj nie powiedziano nic nowego. Doczekamy się– produkcji mobilnej na podstawie popularnej karcianki. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie pojawi się w bibliotece platformy.Tak jak wspomniałem, oferta tytułów na licencji prezentuje się… dosyć żenująco. Jedynym wartym uwagi (z aż dwóch propozycji!) jest filmze Stevem Carellem. Ten komedio-dramat z 2012 roku z pewnością przypadnie niektórym do gustu. Zadebiutuje on w ofercie jużPoniżej znajdziecie pełną listę filmów i seriali, które pojawią się na Netflixie na przestrzeni maja.W komentarzach koniecznie dajcie znać, na które produkcje czekacie najbardziej!Źródło: Netflix