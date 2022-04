Co Ty na to?

Netflix taniej, ale z reklamami

"Ci, którzy śledzą działania Netflixa, wiedzą, że sprzeciwiam się złożoności kwestii związanych z reklamami i jestem wielkim miłośnikiem prostoty subskrypcji"

"Ale tak samo bardzo jak kocham tę prostotę, pragnę umożliwić konsumentom wybór. Niektórzy widzowie chcieliby płacić mniej, a ich tolerancja na reklamy jest wysoka. Spełnienie ich oczekiwań ma sens"

"To działa w przypadku Hulu. Disney to robi. HBO to robi. Nie sądzę, aby ktokolwiek wątpił w to, że to podejście ma sens."

Ile kosztuje Netflix w 2022? Cena Netflix w Polsce

Niewiele warte są zapewnienia wielkich korporacji w ujęciu długoterminowym. Przez lata przedstawiciele platformy Netflix przekonywali o tym, że będzie ona wolna od reklam. Przecież to właśnie za sprawą braku tego rodzaju treści z serwisów VOD korzystają setki milionów osób na całym świecie. Dla całkiem pokaźnego grona odbiorców jest to jedna z największych zalet płatnych serwisów z wideo na żądanie. Wygląda na to, że ubytek w liczbie użytkowników oraz spadek wpływów wynikający ze zjawiska współdzielenia kont popchnął administrację Netfliksa do zmienienia pierwotnych założeń.Gigant rynku streamingowego zawsze zdawał się brać przykład z HBO, pragnąc obsługiwać "elitarną" grupę konsumentów, którzy patrzą na reklamy jak na coś, co kaleczy produkt. Teraz, gdy nawet HBO zaczęło wyświetlać reklamy w ramach tańszej subskrypcji HBO Max, Netflix planuje podążyć tą samą drogą.– mówił dyrektor generalny Netflix Reed Hastings podczas rozmowy z inwestorami.- tłumaczył.Konkurencja w branży rośnie i Netflix ma tego świadomość. Ceny Netfliksa są bardzo wysokie i jednym ze sposobów na ich obniżenie jest sprzedaż tańszych pakietów z reklamami. Ruch ten nie tylko ma sens z biznesowego punktu widzenia, ale wydaje się wręcz nieunikniony. Skoro niemal cała konkurencja serwuje reklamy, to... Potwierdził to z resztą Hastings, mówiąc zupełnie szczerze:Jak oceniacie ten pomysł? Chcielibyście tańszego Netflixa z reklamami? O ile taki pakiet musiałby być tańszy, abyście się na niego zdecydowali?Najtańszy pakiet Podstawowy Netflix kosztuje w Polsce 29 złotych miesięcznie. W tej cenie można uzyskać dostęp do materiałów w rozdzielczości 480p. Plan Standard to wydatek 43 złotych i rozdzielczość 1080p. Najdroższy pakiet Netflix Premium kosztuje 60 złotych miesięcznie, zapewniając dostęp do treści 4K z HDR.