Zmiana standardu nadawania TV najwyraźniej zagraża życiu i zdrowiu Polaków

Alert RCB nie jest używany zgodnie z przeznaczeniem.

Piszę to z przykrością, ale system powiadomień Alert RCB stał się parodią samego siebie. Coś, co stworzono z myślą o przestrzeganiu Polaków przed prawdziwymi zagrożeniami jest obecnie tylko dodatkowym kanałem informacyjnym dla władz naszego kraj. Był nadużywany wielokrotnie, a teraz został wykorzystany ponownie wbrew pierwotnym celom. Aż trudno uwierzyć, że Alert RCB ostrzega Polaków przed... zmianą sygnału nadawania cyfrowej telewizji naziemnej.Naprawdę, nie zmyślam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w sekcji pytań i odpowiedzi dotyczących Alertu RCB tłumaczy wyraźnie:Poniżej zamieszczam zrzut ekranu, a tutaj odnośnik do strony, na której możecie znaleźć takie informacje. Sam sobie przecież tego nie wymyśliłem.

"25 kwietnia w zachodniopomorskim nastapi zmiana standardu nadawania TV naziemnej. Sprawdz czy Twoj telewizor dziala w nowym systemie. Info: gov pl cyfrowaTV"

28 marca 2022 roku - woj. dolnośląskie, lubuskie i zach. część woj. wielkopolskiego

25 kwietnia 2022 roku - woj. zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, płn-zach mazowieckie, wielkopolskie

23 maja 2022 roku - woj. małopolskie, śląskie, opolskie, łódzkie, podkarpackie, płd wielkopolskiego, płd Mazowsza

27 czerwca 2022 roku - woj. podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie

"W związku z nadchodzącą zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej, do odbiorców w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim przesłano #AlertRCB"

W związku z nadchodzącą zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej, do odbiorców w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim przesłano #AlertRCB. pic.twitter.com/tIgp4A1kUg — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) April 23, 2022

Alert RCB potrzebuje zmian

Wiadomości tekstowe są wysyłane w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Jasne. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gov.plTymczasem 23 kwietnia w kilku województwach kraju rozesłano Alert RCB o treści (pisownia oryginalna):Źródło: internetMa to oczywiście związek ze zmianą standardu nadawania z DVB-T na DVB-T2. Rząd przygotował z tej okazji dopłaty 250 złotych na zakup telewizora i 100 złotych na zakup dekodera Przypominam, że według harmonogramu wyłączenia standardu DVB-T przebiegają w następującej kolejności:Jak widać dzisiejszy etap jest już drugim z kolei. Kampania informacyjna trwa od wielu miesięcy i zmiana standardu nadawania nie jest pilną informacją, a już na pewno nie taką, która powinna skłonić Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do zasypywania Polaków wiadomościami. Uznano inaczej.- czytamy w tweecie RCB.Czy to źle, że Polacy są informowani o tego rodzaju telewizyjnej "rewolucji"? Nie, to bardzo dobrze. Wiele osób dziwi się jednak, że informacje te dystrybuuje się poprzez kanał, który nie jest do tego przeznaczony. Alert RCB informował wcześniej obywateli o nadchodzących... wyborach w trakcie pandemii, zachęcając do udziału w nich. Już wtedy w sieci dało się słyszeć liczne głosy krytyki, związane z takimi działaniami.Alert RCB działa niezgodnie ze celami, do których go stworzono i albo należy zmienić te cele - czego jak widać na witrynie gov.pl nadal nie zrobiono - albo zaprzestać podobnych praktyk.Źródło: mat. własny, Gov.pl