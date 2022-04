Netflix z pokaźną czystką. Oto, co niedługo zniknie z biblioteki

Netflix pozbędzie się w maju uznanych filmów i seriali

Netflix opublikował materiał wideo informujący o filmach i serialach, które już w maju opuszczą bibliotekę platformy. Użytkownicy będą mieli co nadrabiać, bo lista tytułów do kasacji jest dosyć spora. Niedługo nie obejrzymy już chociażby kultowego anime Death Note, drugiej części Terminatora czy filmu Ex Machina.Ostatnio nie słychać praktycznie nic dobrego w kontekście Netflixa. Prawdziwą burzę wywołała publikacja najnowszych wyników finansowych – okazało się wtedy, że platformie ubyło ponad 200 tys. subskrybentów . Wskutek tego postanowiono zmienić nieco nastawienie i okroić dział animacji, a także anulować prace nad szeregiem wyczekiwanych tytułów. Teraz przyszedł czas na kolejne niezbyt optymistyczne informacje.Netflix wstawił kolejny materiał z cyklu. Tym razem dowiedzieliśmy się o filmach oraz serialach, które uszczuplą bibliotekę platformy na przestrzeni kwietnia i maja. Koniecznie więc zerknijcie poniżej, bo lista jest naprawdę obszerna. Doczekamy się chociażby kasacji Zwierząt nocy, Boyhood czy wspomnianego wcześniej Death Note.