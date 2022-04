Wiedźmin sezon 4 – rozpoczęły się wstępne prace nad kolejnymi odcinkami

Pojawiły się dosyć intrygujące doniesienia.



Wszystko wskazuje na to, że osoby odpowiedzialne za serial Wiedźmin powoli przygotowują się do produkcji czwartego sezonu. Taką informację przekazał jeden z reżyserów produkcji, Stephen Surjik – mamy więc do czynienia z potwierdzeniem dosyć pokaźnych inwestycji w markę przez platformę Netflix.



Wiedźmin nie skończy się na trzech sezonach

Jeśli interesujecie się wiedźmińskim uniwersum, to zapewne czujecie się nieco przytłoczeni ilością nadchodzących projektów. Nie tak dawno ogłoszono przecież



Kilka tygodni temu byliśmy świadkami oficjalnego potwierdzenia rozpoczęcia prac na planie



Wszystko wskazuje na to, że osoby odpowiedzialne za serial Wiedźmin powoli przygotowują się do produkcji czwartego sezonu. Taką informację przekazał jeden z reżyserów produkcji, Stephen Surjik – mamy więc do czynienia z potwierdzeniem dosyć pokaźnych inwestycji w markę przez platformę Netflix.Jeśli interesujecie się wiedźmińskim uniwersum, to zapewne czujecie się nieco przytłoczeni ilością nadchodzących projektów. Nie tak dawno ogłoszono przecież nową grę , przełożono premierę next-genowej wersji „trójki”, a także udostępniono szereg wieści na temat domniemanych seriali i filmów z pogromcami potworów w roli głównej. Jak się okazuje – to wyłącznie wierzchołek góry lodowej.Kilka tygodni temu byliśmy świadkami oficjalnego potwierdzenia rozpoczęcia prac na planie trzeciego sezonu serialu Wiedźmin. Chwilę potem doczekaliśmy się licznych zdjęć przedstawiających ekipę filmową w Słowenii oraz Chorwacji . Nadal jednak nie znamy dokładnej daty debiutu nadchodzących odcinków – próżno nawet szukać trailera czy teasera. Cóż, najwidoczniej nie przeszkadza to jednak w tym, by po cichu planować już… czwarty sezon.