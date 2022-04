CD Projekt zalicza spadek na giełdzie. Tak źle nie było od dawna

Sytuacja nie prezentuje się zbyt najlepiej.

CD Projekt nie ma ostatnio zbyt łatwego życia

Źródło: wł.

Kurs akcji grupy CD Projekt w przeciągu ostatnich dni spadł o kilkanaście procent. Jest to skutek ostatnich informacji przekazanych inwestorom – mowa oczywiście o przełożeniu premiery next-genowej wersji Wiedźmina 3 czy wyznaczeniu niespodziewanie późnej daty debiutu fabularnego dodatku do Cyberpunka 2077.Kilka dni temu informowaliśmy Was o publikacji raportu finansowego grupy CD Projekt za 2022 rok. Dowiedzieliśmy się z niego m.in. o statystykach sprzedaży gier należących do najpopularniejszych serii. Poza tym przekazano ważne wieści dotyczące planów deweloperskich na nadchodzące miesiące. Nowe gry, dodatki, rozwój obecnych projektów – wszystko to brzmi naprawdę super! Dlaczego więc wartość akcji firmy nieustannie spada?W momencie pisania tego artykułu,. To naprawdę tragiczny wynik – ostatni raz z niższą wyceną mieliśmy do czynienia 16 listopada 2018 roku, kiedy to kurs wynosił 132,40 zł. Złożyło się na to kilka czynników, chociażby. Decyzja wpłynęła przede wszystkim na cenę docelową akcji, co rzecz jasna wpłynęło na niższą stabilizację kursu.Poza tym analitycy i inwestorzy nie wierzą, że CD Projekt utrzyma wzrostowy trend na przestrzeni 2022 roku. Powody są prozaiczne – żaden ogromny i wyczekiwany projekt nie ujrzy światła dziennego. Next-genowa wersja Wiedźmina 3 , fabularny dodatek do Cyberpunka 2077 – wszystko zostało przełożone na 2023 rok. Niedługo doczekamy się jednak spin-offu Gwinta, lecz raczej nie jest to produkcja wyczekiwana przez miliony.Poza tym zaledwie garstka osób pracuje nad nową grą osadzoną w wiedźmińskim uniwersum, więc zapewne na przestrzeni 2022 roku nie doczekamy się żadnych istotnych wieści na jej temat. Do tego wszystkiego dochodzi wstrzymanie sprzedaży tytułów na rosyjskim rynku – jakże istotnym dla CD Projektu. Trudno więc dziwić się inwestorom i analitykom.Oczywiście tylko czas pokaże kto miał rację.Źródło: bankier.pl , wł.