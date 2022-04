PLAY i UPC wprowadzają darmowy kanał dla dzieci z Ukrainy

Promocja potrwa trzy miesiące.

UPC Polska bardzo szybko zaoferowało pomoc dla uchodźców z Ukrainy, przebywających na terytorium Polski. Z początkiem marca opisywaliśmy promocję, z której skorzystać mogli i nadal mogą obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku i wszystkie osoby, które w całości udostępniają im swoje mieszkania. Przypominam: chodziło o darmowy internet i telewizję na 6 miesięcy . Teraz Play i UPC kontynuują wsparcie dla obywateli Ukrainy, uruchamiając specjalny kanał dla najmłodszych.Do Polski z Ukrainy przybyły przede wszystkim kobiety z dziećmi. Najmłodsi Ukraińcy uczą się powoli języka polskiego, ale nie należy dziwić się temu, że w sieci i telewizji chcieliby mieć dostęp do treści w swoim ojczystym języku. Naprzeciw tej potrzebie wyszli przedstawiciele Play i UPC. Z myślą o najmłodszych ukraińskojęzycznych widzach do oferty wprowadzono kanał Nickelodeon Ukraine Pluto TV.Od 19 kwietnia 2022 roku klienci Play NOW oraz Play NOW TV mogą korzystać z kanału Nickelodeon Ukraine Pluto TV za darmo przez trzy miesiące. W języku ukraińskim emitowane są tam znane i lubiane przez dzieci programy, jak na przykład "Spongebob Kanciastoporty", "Pingwiny z Madagaskaru", "Psi Patrol", czy "Blaze Megamaszyny".Z wyżej wymienionych usług można korzystać przez:Źródło: Play