Netflix ogłasza koniec ery współdzielenia kont. Dotknie setek milionów osób

Jesteście na to gotowi?

Netflix stracił cierpliwość. Nadchodzi koniec współdzielenia kont

Netflix traci subskrybentów, więc musi działać

Wszystko wskazuje na to, że Netflix ogłosił rok 2022 rokiem walki z plagą użytkowników współdzielących swoje konta z innymi. Współdzielenie konta na Netflix to najpopularniejsza metoda na korzystanie z zawartości biblioteki serwisu VOD za półdarmo. Do niedawna gigant przymykał na to oko, jednakże w ostatnim czasie Netflix coraz mocniej utrudnia współdzielenie kont. Teraz dowiedzieliśmy się, że firma przygotowuje się do globalnego, skutecznego i ostatecznego rozprawienia się z tym zjawiskiem.W marcu podawaliśmy, że na platformie Netflix pojawiła się nowa opcja legalnego współdzielenia omawianej tu usługi, w zamian za stosowną opłatę . Najwyraźniej ta nie cieszyła się zbyt dużą popularnością, a przedstawiciele Netflixa stracili cierpliwość. Tym razem ostrzeżenie jest poważne i może oznaczać koniec szerzącej się praktyki pożyczania lub odsprzedawania za ułamek ceny abonamentu danych logowania członkom rodziny, znajomym i nieznajomym.Netflix podał, że ponad 100 milionów gospodarstw domowych na świecie nielegalnie udostępnia swoje hasło do usługi. Podczas gdy można z niej korzystać wyłącznie w obrębie jednego gospodarstwa domowego, najczęściej dane do logowania na jedno konto użytkują osoby niezamieszkujące razem. W swoim kwartalnym liście do akcjonariuszy Netflix przyznał, że celowo zezwalał na niezgodne z regulaminem udostępnianie haseł osobom spoza gospodarstwa domowego, ponieważ pomogło to w uzależnieniu użytkowników od usługi (czy aby na pewno? - red.). W związku z rosnącą konkurencją ze strony Disneya, Warner Bros. Discovery, Paramount Global, NBCUniversal, Apple TV+ i innych serwisów VOD, które przyspieszają jego rozwój, Netflix zapowiedział, że chce, aby miliony gospodarstw domowych dzielących się hasłami zaczęły płacić. Netflix musi stać się w końcu bardziej dochodowy.Podobno w wyniku zjawiska współdzielenia haseł na platformie Netflix "traci" rocznie nawet 6,25 miliarda dolarów.Netflix odnotował stratę 200 000 płatnych subskrybentów w pierwszym kwartale tego roku, zakończonym 31 marca. Po raz pierwszy od ponad 10 lat Netflix stracił subskrybentów w ujęciu kwartalnym. Firma prognozowała wtedy, że w drugim kwartale tego roku straci 2 mln abonentów. To nie podoba się inwestorom i udziałowcom, a kurs akcji Netflix spada Platforma streamingowa ma obecnie 222 miliony subskrybentów na całym świecie. Podczas pandemii Netflix cieszył się rosnącą popularnością z oczywistych względów. Ograniczenia covidowe są znoszone, więc użytkownicy rezygnują z opłacania usługi. Często są to osoby współdzielące konta z innymi. Internauci zamiast płacić w pojedynkę za Netflix odchodzą do tańszych usług - HBO Max Amazon Prime Video i podobnych.Netflix nie przedstawił ponoć konkretnej globalnej strategii udziałowcom, ale zasugerował, że wielkie zmiany mogą nastąpić już w 2023 roku. Uniemożliwienie współdzielenia konta w tym roku może stanowić do nich preludium. Pytanie brzmi: czy jesteśmy świadkami zmierzchu Netflixa?Źródło: CNBC