Netflix wytoczy wkrótce ciężkie działa. Oto wstępna lista majowych premier

Będzie co oglądać!



Poznaliśmy właśnie nieoficjalną listę nowości, które pojawią się w najbliższym miesiącu na platformie Netflix. Przede wszystkim doczekamy się głośnych powrotów pokroju pierwszej części czwartego sezonu serialu Stranger Things, jak i powiewu świeżości w postaci m.in. produkcji kryminalnej Clark. Warto więc zapoznać się ze wstępną rozpiską!



Netflix zyska w maju mnóstwo interesujących produkcji

Jeśli nie macie planów na majówkę, to raczej nie będziecie mogli narzekać na brak cyfrowych propozycji. Netflix zaoferuje bowiem swoim użytkownikom naprawdę interesujące pozycje – na debiut niektórych trzeba było czekać nawet trzy lata! Najważniejszą premierą będzie rzecz jasna kontynuacja Stranger Things, hitu od streamingowego giganta. Kolejne odcinki pojawią się już 27 maja.







Intrygująco prezentuje się również Clark – kryminał opowiadający o szwedzkim przestępcy napadającym na banki (tak, to ten, od którego wzięła się nazwa syndromu sztokholmskiego). W roli głównej pojawi się Bill Skarsgård. Produkcja zapowiada się naprawdę ciekawie i fani tego typu historii raczej nie mogą przejść obok niej obojętnie. Premiera już 5 maja.





Lista majowych premier:

Prawo dżungli (2020) – 1 maja

Klan urwisów powraca (2014) – 1 maja

Przyjaciel do końca świata (2012) – 2 maja

A Haunting at the Rectory (2015) – 7 maja

Robert Robert the Doll (2015) – 7 maja

The Amityville Playhouse (2015) – 7 maja

Valley of the Witch (2015) – 7 maja

The Last House on Cemetery Lane (2015) – 7 maja

Eksperyment numer 12 (2016) – 7 maja

Theatre of Fear (2014) – 7 maja

I'm in Love with My Car (2017) – 7 maja

Elon Musk: The Real Life Iron Man (2018) – 7 maja

Krime Story. Love Story (2022) – 11 maja

Oktonauci: Przygody na lądzie (sezon 2) – 2 maja

The Circle (sezon 4) – 4 maja

Trzy metry nad niebem (sezon 3) – 4 maja

Dzieci dzikich zwierząt (sezon 1) – 5 maja

Siostry krwi (mini serial) – 5 maja

Pentawerat (sezon 1) - 5 maja

Clark (mini serial) – 5 maja

The Sound of Magic (sezon 1) – 6 maja

Nowy Eden (sezon 1) – 6 maja

Pracujące mamy (sezon 6) – 10 maja

42 dni w mroku (sezon 1) – 11 maja

Piękna i zemsta (sezon 1) – 12 maja

Maverix (sezon 1) – 12 maja

Neumatt (sezon 1) – 13 maja

Życie i filmy Erşana Kuneriego (sezon 1) – 13 maja

Prawnik z lincolna (sezon 1) – 13

Wampir w ogrodzie (sezon 1) – 16 maja

Dzieciak rządzi: Powrót do kolebki (sezon 1) – 19 maja

Ghost in the Shell: SAC_2045 (sezon 2) – 23 maja

Somebody Feed Phil (sezon 5) – 25 maja

Stranger Things (sezon 4A) – 27 maja

Wstrzymaj oddech: Rekord pod lodem – 3 maja

Bezsenność we dwoje – 6 maja

Nieobliczalni 2 – 6 maja

Tylko 40 lat – 6 maja

Nasz ojciec – 11 maja

Powrót do liceum – 13 maja

Pierwszego maja pojawi się ponadto filmopowiadający o menadżerze pewnego boksera. Seria niefortunnych zdarzeń prowadzi jednak do zadłużenia się rodzeństwa, co rzecz jasna prowadzi do kłótni i sprzeczek. Coś dla wielbicieli klimatów bokserskich.Poza tym Netflix przygotowałz czego osobiście bardzo się cieszę. Jeśli jesteście ciekawi czy znajdziecie coś dla siebie, to koniecznie zerknijcie na poniższy spis. Pamiętajcie jednak, że lista jest niekompletna i do oficjalnego zaprezentowania nowości pozostało jeszcze nieco czasu.Źródło: upflix.pl