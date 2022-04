Wioska dla graczy. Opera GX startuje z nietypowym projektem

Tego jeszcze nie było.

Widzieliśmy już naprawdę wiele dziwnych pomysłów w świecie nowych technologii, a ten jest z pewnością jednym z bardziej osobliwych. Twórcy pierwszej przeglądarki internetowej dla graczy, Opera GX , zapowiedzieli pilotaż projektu Opera GX Village. Jego nazwa sugeruje dokładnie to, czego omawiany tu pomysł dotyczy. Firma chce stworzyć przestrzeń mieszkaniową dla graczy.Brzmi jak idea rodem z filmu science fiction? Nic dziwnego, bowiem Opera działa z lekkim przymrużeniem oka. Ideą Opera GX Village wprawdzie jest stworzenie wymarzonej przestrzeni mieszkaniowej dla profesjonalnych graczy i twórców, zbudowanej z myślą o ich specyficznym stylu życia, ale z tego co czytamy powstanie jedynie jeden dom. Dom, w którym nocleg będzie mogło wygrać dwóch fanów aplikacji.– mówi Krystian Kolondra, EVP PC & Gaming, Opera.

"Dla każdego znanego gracza lub streamera flexem jest przekształcenie całego swojego domu w najbardziej niesamowitą konfigurację rodem z gier. Na dodatek z opcjami dostosowywania w pełnym zakresie, od dźwięku dzwonka do drzwi, aż po wystrój pokojów. Taką wizję chcemy zrealizować właśnie w Opera GX Village, gdzie każdy może być kimkolwiek chce"

"Jako marka, która kocha gaming, Opera GX ma wizję przekładania swojej filozofii i funkcjonalności przeglądarki na namacalne doświadczenie w świecie rzeczywistym. Opera GX Village to nasz hołd dla graczy i nurtów, które dominują dziś w wirtualnym świecie. Chcemy dać wyraz naszej ekspresji realizując ten projekt, nieco z przymrużeniem oka. Dwójka z naszych fanów wygra pobyt w prototypowym domu w Andorze"

Jak wygrać pobyt w Opera GX Village?

Koncept wnętrza domu w Opera GX Village. | Źródło: OperaKażdy dom w Opera GX Village miałby zapewniać mieszkańcom najlepsze gamingowe wrażenia. Co to oznacza? W domostwach znajdowałby się najwydajniejszy sprzęt dla graczy, obowiązkowe konfigurowalne oświetlenie LED, szybki i stabilny internet, a także odpowiednia aranżacja pomieszczeń.– dodaje Krystian Kolondra, EVP Gaming w Operze.Zadanie konkursowe jest proste. Wystarczy udostępnić film, grafikę lub tekst na Twitterze, informując, dlaczego powinieneś być pierwszym lokatorem pirenejskiej rezydencji. Oznacz przy tym profil @operagxofficial i dodaj hasztag #operagxvillage. Wygra najbardziej kreatywny wpis.Dwójka zwycięzców spędzi czas w Andorze od 6 do 8 maja na koszt organizatora. Więcej szczegółów znajdziecie w tym miejscu Źródło: Opera