Netflix inwestuje w Polskę. Zapowiedziano aż 18 nowych rodzimych produkcji

Streamingowy gigant szykuje mnóstwo polskich treści.



Netflix ogłosił właśnie 18 różnorodnych polskich produkcji, które wkrótce zadebiutują na platformie. Doczekamy się dokładnie dziewięciu filmów oraz dziewięciu serialu – co ciekawe, zestawienie nie obejmuje treści już wcześniej zapowiedzianych. Spodziewać możemy się m.in. komedii kryminalnych, dramatów czy horrorów.



Netflix z ogromnym budżetem na lokalne produkcje

Netflix od dłuższego czasu prowadzi politykę rozwoju treści oryginalnych – dlatego też coraz rzadziej mamy do czynienia z wprowadzaniem na platformę ciekawych produkcji na licencji. Jednym z celów realizacji tego planu jest realizacja tytułów lokalnych, które mają przybliżyć światu działalność rodzimych reżyserów, jak i kulturę wybranego kraju. Wyjątkiem od tej reguły nie jest Polska.



Przedstawiciele platformy zapowiedzieli właśnie, że trwają prace nad 18 filmami i serialami polskiej produkcji. Doczekamy się szeregu naprawdę interesujących tytułów należących do różnorodnych gatunków. Nie zabraknie chociażby dramatów (Brokat) czy komedii kryminalnych (Gang Zielonej Rękawiczki), ale także pozycji zahaczających o character drama (Informacja zwrotna) i young adult (Lovezone). Ciekawie prezentuje się HELLHOLE – pierwszy polski horror osadzony w tematyce religijnej. Jeśli lubicie klimaty opętań i mrocznych klasztorów, to jest na co czekać.