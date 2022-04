Polacy porzucają Netflixa na rzecz HBO Max? Sugerują to wyniki popularności

Świetny start amerykańskiej platformy.

HBO Max zaliczyło dosyć udany debiut w Polsce – zainteresowanie platformą okazało się w ubiegłym miesiącu naprawdę pokaźne. Kilkaset tysięcy użytkowników stracił jednak Netflix, lecz wciąż możemy mówić o bezdyskusyjnej dominacji w naszym kraju. Znaczący spadek zaliczył również serwis cda.pl.Na początku marca byliśmy świadkami zastąpienia HBO GO przez HBO Max . Amerykański gigant przeprowadził szeroko zakrojoną kampanię reklamową i marketingową na terenie naszego kraju – w największych miastach pojawiły się m.in. ogromne billboardy ogłaszające start platformy. Przełożyło się to na wzrost zainteresowania ofertą. Nie obyło się jednak bez problemów z niedostępnością wybranych treści czy jakością streamingu.Wirtualnemedia.pl opracowały właśnie wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Mediapanel. Możemy dzięki temu przyjrzeć się nieco temu, jak w Polsce prezentuje się rynek platform streamingowych. Na pierwszym miejscu wciąż plasuje się– stronę internetową oraz aplikację odwiedziło w marcu, co przełożyło się na 46,79 proc. zasięgu. Możemy tu mówić ow porównaniu z lutym.Druga pozycja należy do, gdzie zaobserwowano(18,54 proc. zasięgu). Platforma zyskała 1,14 mln konsumentów (25,8 proc.) – możemy więc mówić o ogromnym wzroście względem lutego. Oczywiście wpływ na to miał start usługi w naszym kraju, zobaczymy jak prezentować się będą przyszłe statystyki. Na razie wygląda to jednak dosyć obiecująco.

Na trzecim miejscu jestnależący do TVN, który zanotował(14,03 proc. zasięgu). Tutaj mamy do czynienia ze spadkiem na poziomie 99,8 tys. internautów. Mimo to o 41 minut i 55 sekund wydłużył się czas spędzony na platformie przez pojedynczą osobę. Robi to dość pokaźne wrażenie.Znaczący wzrost dostrzeżono na, który miał w marcu(12,51 proc. zasięgu) – jest to wzrost na poziomie 741,6 tys. Polsat Go z kolei zyskał aż 884,8 tys. internautów. Mówimy więc o sporym skoku statystyk, tu także warto obserwować czy nie mamy do czynienia z jednorazową sytuacją.Platformy należące do Telewizji Polskiej (w głównej mierze) przyciągnęły z kolei(10,05 proc. zasięgu). Tu także zaobserwowano wzrost zainteresowania, lecz o zaledwie 45,8 tys. odwiedzających. To samo można powiedzieć o Canal+ (2,86 mln użytkowników), który zyskał 167,7 tys. osób.Jeśli zaś chodzi o nasze rodzime, to tu zanotowano(9,53 proc. zasięgu). Jest to wynik niższy o 453,4 tys. niż w lutym – spory spadek. Zmniejszył się także średni czas korzystania. Odwrotna sytuacja zadziała się w przypadku, 8,89 proc. zasięgu), który zyskał w marcu 42,9 tys. internautów.Ranking zamyka platforma– zanotowała onaprzy 7,62 proc zasięgu, co jest wynikiem gorszym o 403,1 tys. Trzeba więc przyznać, że obecnie mamy do czynienia z dosyć burzliwym okresem jeśli chodzi o streaming w Polsce.HBO Max trochę namieszało i warto pamiętać, że to nie koniec! Dokładnie 14 czerwca będziemy przecież świadkami debiutu platformy Disney Plus . Zobaczymy czy start usługi wpłynie na pozycję pozostałych serwisów.Źródło i foto: wirtualnemedia.pl