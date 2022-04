Wiedźmin podobno doczeka się trzech kolejnych produkcji od Netflixa

Streamingowy gigant nie planuje rezygnować z marki.

Netflix planuje rozszerzyć wiedźmińskie uniwersum

Netflix prawdopodobnie już wkrótce rozszerzy wiedźmińskie uniwersum. Pojawiły się bowiem doniesienia sugerujące, iż planowane jest wyprodukowanie aktorskiego spin-offu, prequelu oraz kolejnego filmu anime. Na razie jednak mamy do czynienia z niepotwierdzonymi (lecz niezwykle wiarygodnymi) informacjami.Nie tak dawno byliśmy świadkami oficjalnego potwierdzenia rozpoczęcia prac na planie trzeciego sezonu serialu Wiedźmin . Wczoraj (9.04) z kolei informowaliśmy Was o ekipie filmowej, która została zauważona w Słowenii oraz Chorwacji . Jak się okazuje – to nie koniec świetnych doniesień dla fanów Geralta i spółki. O co dokładnie chodzi?Redakcja portalu Redanian Intelligence poinformowała o kilku projektach, które mogą znajdować się obecnie w fazie pre-produkcji. Doniesienia o nich zebrano z przeróżnych źródeł (m.in. wypowiedzi aktorów grających Lamberta i Coena – prowadzą oni wspólny podcast).Spodziewać możemy się chociażby. Nie podano jakichkolwiek szczegółów na jego temat, ale prawdopodobnie ekipa ma wejść na plan jeszcze w tym roku, a oficjalne ogłoszenie opublikować w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. Dodatkowo rozpoczną się– wystąpić mają w nim aktorzy grający Lamberta, Coena i Eskela. Warto przypomnieć, iż w ubiegłym roku zapowiedziano jeszcze inny prequel, którego akcja rozgrywać się będzie długo przed przygodami Geralta.