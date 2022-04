Elon Musk dał czadu. Niezwykły pokaz dronów na otwarciu Tesla Gigafactory w Teksasie

Działo się.

Pokaz dronów w trakcie otwarcia

Nowa Tesla Roadster. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z YouTubeTo już czwarta fabryka firmy Tesla w Stanach Zjednoczonych, po fabryce pojazdów w Fremont w Kalifornii, fabryce akumulatorów w Sparks w stanie Nevada i fabryce paneli w Buffalo w stanie Nowy Jork. Tesla ma również fabrykę pojazdów nieopodal Szanghaju w Chinach, a niedawno otworzyła swoją pierwszą europejską fabrykę w pobliżu Berlina w Niemczech. Tesla wydał około 5 milionów dolarów na zakup ziemi w Austin, plus kolejne 1,1 miliarda dolarów na budowę fabryki.Zatrudnienie w fabryce znajdzie ok. 5000 osób, zarabiających średnio 47147 dolarów rocznie (ok. 200 880 złotych). Najniższe pensje startują z poziomu 35000 dolarów rocznie (ok. 149 125 złotych)Na osobną wzmiankę zasługuje zdumiewający pokaz dronów, który obejrzycie na nagraniu z otwarcia fabryki. Przewińcie je do 8:40 albo prześledźcie całość od początku. Wprawne oko dostrzeżcie słynnego doge... ;)Oczekuje się, że to fabryka w Teksasie będzie miejscem, które od 2023 roku Tesla będzie produkować długo opóźnianego Cybertrucka. Musk obiecywał wcześniej, że rozpocznie dostawy Cybertrucków do pierwszych klientów z końcem 2021 roku. Do tej pory oczywiście nie dostarczono ani jednego takiego pojazdu.Źródło: Tesla