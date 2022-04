Wiedźmin sezon 3 – pojawiły się nowe zdjęcia z planu serialu

Sceny są kręcone m.in. w Chorwacji!

W sieci pojawiło się mnóstwo zdjęć z planu Wiedźmina

Źródło: Redanian Intelligence

Źródło: Redanian Intelligence

Internet obiegły kolejne zdjęcia z planu trzeciego sezonu serialu Wiedźmin. Jak się okazuje, aktorzy podróżują obecnie po Europie, gdzie nagrywają ujęcia do nadchodzących odcinków. Teraz ekipa filmowa została dostrzeżona w Chorwacji, a konkretniej – na terenie jej największej wyspy.Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy Was , że rozpoczęto prace nad kolejnymi serialowymi przygodami Geralta i Ciri. Od tamtej pory wiedźmińska społeczność nie śpi i regularnie informuje internautów o swoich odkryciach. Oczywiście najsmaczniejszymi kąskami są zdjęcia z planu – ich w ostatnim czasie pojawiło się naprawdę sporo. Co więc możemy z nich wywnioskować?Cóż – przede wszystkim to, że aktualnie serial kręcony jest na terenie Europy. Na samym początku, gdzie nagrywano ujęcia m.in. w kościele św. Hieronima czy Predjamskim Gradzie. Kilka dni z kolei– mieszkańcy zdążyli jednak zrobić zdjęcia już w momencie rozbierania wizualnych aranżacji.Na poniższych grafikach wykonanych na największej wyspie Chorwacji, Krk, możemy zobaczyć konstrukcję umieszczoną przy tamtejszych ruinach. Zaobserwowano wydobywający się stamtąd dym, lecz nie wiadomo czy ekipa spaliła coś na potrzeby sceny. Tak czy inaczej – całość prezentuje się naprawdę klimatycznie! Warto też wspomnieć, że