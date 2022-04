Otwarte okno w Polsat Box to 36 kanałów za darmo

No i to jest niespodzianka.

Otwarte okno w Polsat Box

"Atlanta"

"Egipt. Miejsce pełne tajemnic"

"Objazd"

"Miraculous: Biedronka i Czarny Kot"

"Mira: nadworna detektyw"

Dobre wiadomości dla amatorów filmów, seriali i po prostu dobrej rozrywki, korzystających z platformy Polsat Box oraz serwisu Polsat Box Go. W ramach niespodzianki aż do 8 maja bieżącego roku klienci telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej w ramach otwartego okna będą mogli oglądać nawet 36 kanałów bez dodatkowych opłat., także Ci korzystający z najniższych pakietów, skorzystają z nawet 36 odblokowanych kanałów zupełnie za darmo. W promocyjnie otwartym oknie znalazły się stacje:Kanały udostępnione w ramach otwartego okna można oglądać aż do 8 maja tego roku.Wszystkie można oglądać nie tylko tradycyjnymi metodami, ale również w apce Polsat Box Go dostępnej na www.polsaboxgo.pl i na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i HarmonyOS, a także wybranych smart TV i Apple TV. Na użytkowników pakietu Polsat Box Go Premium czekają dodatkowe niespodzianki w postaci seriali:Źródło: Polsat Plus