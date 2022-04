Kostka Rubika zmieniająca kolory - nowe dzieło japońskiej firmy

Ciekawa wersja słynnej kostki.

Kostka Rubika niczym kemeleon

Historia kostki Rubika

Układanie kostki Rubika może być niezłą zabawą i wyzwaniem. Rzecz jasna, jeśli jesteś mugolem takim jak ja, pewnie musisz sporo się namęczyć i poświęcić wiele godzin, by kostkę Rubika rozwiązać. Wiele osób uczy się jednak algorytmów, które pozwalają zrobić to dosłownie błyskawicznie – w kilkanaście, a nawet kilka sekund.Dotychczas najszybciej na świecie standardową kostkę Rubika (3x3x3) udało się rozwiązać Chińczykowi Yushengowi Du – w zaledwie 3,47 sekundy. Jestem ciekawa, czy równie szybko rozwiązałby on koskę Rubika, która… zmienia barwy. Tak, taka wersja kostki powstała. Odpowiada za nią japońska spółka zależna Bandai Namco – MegaHouse, która produkuje kostki Rubika na zlecenie firmy Spin Master. To niewątpliwie wynalazek dla masochistów.Omawiana kostka Rubika posiada specjalne kwadraty, które zmieniają kolor w zależności od tego, pod jakim kątem się na nią spogląda. Kwestię rozwiązania tej kostki dodatkowo utrudnia fakt, że nie wszystkie segmenty sześcianu wykonują tę sztuczkę.Jak informuje SoraNews23, producent kostki zaprosił do rozwiązania zmieniającej barwy kostki dwie osoby zdolne do rozwiązania zwykłej kostki w około minutę. Jedna w trakcie realizacji zadania całkowicie się poddała natomiast druga dokonała niemożliwego i w końcu pokonała kostkę. Rozwiązanie zagadki zajęło jej jednak jakieś trzy godziny.Maga House wycenia swoją kostkę za 3080 jenów, co przekłada się na około 105 złotych. Kostka pojawiła się też w USA, w cenie około 15 dolarów czyli około 64 złotych. Kto wie, być może kiedyś trafi do sprzedaży także w Polsce? Jeśli tak, podejmiesz się wyzwania i spróbujesz ją rozwiązać?Jestem ciekawa, jak z kwestią rozwiązania zmieniającej kolory kostki poradziłyby sobie roboty zaprojektowane z myślą o rozwiązywaniu kostek Rubika. Dotychczas powstała niejedna maszyna tego typu . Urządzenia te potrafią rozwiązać standardową kostkę Rubika w mniej niż sekundę.Warto przypomnieć, że kostka Rubika to zabawka logiczna, która liczy już blisko 50 lat. W 1974 roku wynalazł ją Ernő Rubik, a w 1976 roku skonstruował i opatentował japoński inżynier Terutoshi Ishige. W Polsce zabawka pojawiła się w 1980 roku.Jak w 2010 roku zespół matematyków udowodnił za pomocą serwerów Google, każde ułożenie kostki Rubika można ułożyć w maksymalnie 20 ruchach. Zazwyczaj wystarczy do tego jednak 15 do 19 ruchów.Źródło: SoraNews24 , fot. tyt. MegaHouse