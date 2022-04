Wiedźmin sezon 3: rozpoczęto prace na planie serialu

Fani produkcji mogą już zacierać ręce.

Początek prac na planie 3. sezonu serialu Wiedźmin

Źródło: Netflix

Podczas gdy władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu usiłują schwytać Ciri, Geralt wywozi ją z Cintry, by chronić swoją na nowo zjednoczoną rodzinę przed tymi, którzy jej zagrażają. Yennefer, której powierzono szkolenie Ciri, prowadzi ich do chronionej twierdzy w Aretuzie, gdzie ma nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej o niezwykłych mocach drzemiących w dziewczynie. Okazuje się jednak, że trafiają w sam środek konfliktu pełnego skorumpowanej polityki, czarnej magii i nikczemności. Muszą walczyć i postawić wszystko na jedną kartę - lub ryzykować, że stracą siebie na zawsze.

Netflix poinformował o rozpoczęciu produkcji 3. sezonu serialu Wiedźmin. Plotki na ten temat pojawiały się w internecie od dłuższego czasu, lecz dopiero teraz doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia. Przy okazji udostępniono zdjęcie zza kulis wykonane pierwszego dnia pracy na planie nadchodzących odcinków.Nie da się ukryć, że ostatnimi czasy dosyć sporo dzieje się w kontekście wiedźmińskiego uniwersum. Największym wydarzeniem było oczywiście ogłoszenie dotyczące powstawania kolejnej gry od CD Projekt RED . Nieco później dowiedzieliśmy się również o wyjątkowej książce kucharskiej , w której znajdą się przepisy na dania inspirowane tymi występującymi na łamach powieści czy produkcji od polskich deweloperów. Jak się okazuje, to nie koniec dobrych wiadomości.– oznacza to więc, iż w najbliższym czasie możemy spodziewać się o wiele pokaźniejszej dawki informacji na temat kolejnych odcinków produkcji. Po raz kolejny w role główne wcielą się Henry Cavill (Geralt z Rivii), Anya Chalotra (Yennefer z Vengerbergu) oraz Freya Allan (księżniczka Cirilla z Cintry).Przy okazjipierwszego dnia produkcji – możecie je zobaczyć powyżej. Na razie jednak trudno mówić o zwiastunach czy ujawnianiu ważnych ciekawostek. Udostępniony do tej pory został wyłącznie opis 3. sezonu:Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość –. Warto też przypomnieć, że w produkcji znajduje się prequel serialu Wiedźmin.Źródło i foto: Netflix