HBO Max – lista kwietniowych nowości. Jest naprawdę dobrze

Pojawiła się właśnie lista kwietniowych nowości, które zagoszczą na platformie HBO Max. Subskrybenci mogą spodziewać się przede wszystkim debiutu wielu nowych filmów oraz seriali, jak i powrotu lubianych serii. Będziemy także świadkami premiery pierwszej polskiej produkcji Max Original. Pełen spis – jak zawsze – poniżej.Niemalże miesiąc minął od starty usługi HBO Max na terenie naszego kraju. Nie odbyło się od kilku kontrowersji związanych z niedostępnością obiecywanych tytułów czy problemów dotyczących jakości odtwarzanych materiałów. Teraz przed amerykańskim gigantem stoi więc dosyć spore wyzwanie – zaoferowanie treści, które zmotywują konsumentów do dalszego opłacania subskrypcji.Przede wszystkim w kwietniu warto swoją uwagę skierować na. Pierwszy odcinek pojawi się jużi jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu: „Szczecin, przełom zimy i wiosny. W lodowatej wodzie na brzegu Odry znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Katarzyna Zawieja (w tej roli Katarzyna Wajda), trzydziestokilkuletnia policjantka, która nie daje łatwo za wygraną. Szybko okazuje się, że w śledztwie nie chodzi wyłącznie o zabójstwo – niedługo przed śmiercią kobieta urodziła dziecko. Pytanie, gdzie ono się znajduje, czy żyje? Poszukiwania niemowlęcia stają się dla głównej bohaterki mocnym, choć początkowo nieuświadomionym impulsem do konfrontacji z własną sytuacją: samotnej matki, perfekcyjnej policjantki, a przede wszystkim – kobiety w momencie kryzysu po śmierci męża”.

Kwietniowe premiery w HBO Max:

Seriale:





Odwilż (sezon 1) - od 01.04

Informator (sezon 1) - od 01.04

Głodni razem (sezon 1) - od 01.04

Prawdziwa gwiazda (sezon 1) - od 01.04

Wellington Paranormal(sezon 4) - od 01.04

Tokyo Vice (sezon 1) - od 08.04

Cisza (sezon 1) - od 12.04

Stewardesa (sezon 2) - od 22.04

Barry (sezon 3) - od 25.04

Dziecko (sezon 1) - od 25.04

Miasto jest nasze (miniserial) - od 26.04

Stworzona do miłości (sezon 2) - od 28.04

Noughts + Crosses (sezon 2) - od 29.04

Filmy:





Woda dla słoni - 01.04

Baby Driver - 01.04

Bonnie i Clyde - 01.04

Rob Roy - 01.04

Sherlock Holmes - 01.04

Sherlock Holmes: Gra cieni - 01.04

Spider-Man: Homecoming - 01.04

Opłacone krwią - 01.04

Marley i ja - 01.04

Następna - 01.04

Koktajl mazeł tow - 01.04

Sevarambes - 01.04

Susza - 01.04

Druga runda - 01.04

Podziemny krąg - 02.04

Jak wywołałem byłą żonę - 02.04

Dwa statki - 03.04

Legion samobójców: The Suicide Squad - 04.04

Ojciec - 04.04

Początek - 04.04

Piotruś Królik 2: Na gigancie - 04.04

Cobb - 04.04

Kochanek - 04.04

Calais, mon amour - 06.04

Batman - 07.04

Batman Returns - 07.04

Batman Forever - 07.04

Batman & Robin - 07.04

Superman - 07.04

Superman II - 07.04

Swatka na tropie: W Museum - 07.04

Jej wysokość Pani Brown - 07.04

Maixabel - 08.04

Noc Pod Orłem - 08.04

Jaja w tropikach - 09.04

Tove - 09.04

Reminiscencja - 09.04

Madalena - 09.04

Ostatnia fala - 10.04

Randkowanie w Nowym Jorku - 14.04

Escape Room: Najlepsi z najlepszych - 15.04

Szczęście - 16.04

Śmierć Otara - 17.04

Julie & Julia - 18.04

Komedianci debiutanci - 21.04

Czynniki ludzkie - 23.04

Mistrz - 23.04

Nowicjat - 24.04

Wszystko zostaje w rodzinie - 24.04

.Dog - 25.04

Godzina cienia - 27.04

France - 28.04

Lada dzień - 30.04

Filmy i seriale dokumentalne:





Fantastyczne zwierzęta: Historia naturalna - 03.04

Nieuchwytny pilot - 05.04

Doskonałe ujęcie - 05.04

Tony Hawk: Aż odpadną kółka - 06.04

Film balkonowy - 17.04

Sir Alex Ferguson: Never Give In - 18.04

Ciekawie prezentuje się również. Jest to opowieść o studencie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Budapeszcie. Dołącza on do reformatorskiej grupy, lecz nikt z jej członków nie zdaje sobie sprawy, że mężczyzna należy do komunistycznej bezpieki i ma na celu szpiegowanie innych uczniów. Premiera pierwszego odcinka jużJeśli zaś chodzi o filmy, to tutaj ciekawą propozycją wydaje się być. Nie uświadczymy jednak najnowszego „The Batman” – pomimo zapewnień, że produkcje kinowe od Warner Bros będą pojawiać się 45 dni po swoim oryginalnym debiucie.Poniżej znajdziecie pełną listę nowości, które pojawią się w kwietniu na HBO Max – wraz z datami ich pojawienia się w bibliotece.W komentarzach możecie dać znać, na które filmy i seriale czekacie najbardziej!Źródło: HBO, Upflix