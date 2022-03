YouTube pozwoli reagować emotikonami na konkretne fragmenty filmów

YouTube z funkcją zwiększającą zaangażowanie odbiorców

Źródło: YouTube

Jeśli oglądasz film, który jest częścią tego eksperymentu, możesz zareagować i zobaczyć reakcje społeczności, otwierając sekcję komentarzy do filmu i dotykając panelu reakcji. Test pokaże Ci także, na które momenty reagują inni widzowie (reakcje te będą anonimowe - nie pokażemy, kto wysłał poszczególne reakcje). Testujemy wiele zestawów reakcji i będziemy dodawać lub usuwać reakcje w zależności od tego, jak przebiegnie eksperyment!

YouTube poinformowało o rozpoczęciu testów funkcji nazwanej „reakcjami czasowymi”. Użytkownicy otrzymają możliwość zareagowania w określonym momencie filmu za pomocą kilku emotikon. Opcja jest odpowiedzią na – podobno – ogromne zainteresowanie dodanymi niedawno „komentarzami czasowymi”. Nie wiadomo czy nowość kiedykolwiek pojawi się u wszystkich odbiorców.Od pewnego czasu YouTube decyduje się na implementację funkcji, które docelowo mają zwiększyć zaangażowanie widzów. Nie wszystkie decyzje spotykają się jednak z ich uznaniem, co świetnie widać po opiniach dotyczących kwestii usunięcia licznika negatywnych ocen . Wygląda jednak na to, że platforma nie zamierza rezygnować z testów niekoniecznie przydatnych narzędzi. Co przygotowano tym razem?Mowa o „reakcjach czasowych”, które pozwolą na. Udostępnienie ikony uśmiechniętej buźki lub konfetti ma być sygnałem dla innych odbiorców, że któryś fragment jest np. śmieszniejszy od pozostałych. Reakcje będą anonimowe i pojawią się tuż nad osią czasu na ekranie odtwarzania (możliwość reakcji natomiast będzie dostępna z poziomu sekcji komentarzy).Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia:Dostęp do funkcjonalności ma na razie niewielka liczba kanałów na YouTube . Mówimy bowiem o eksperymentalnej nowości, która tak naprawdę może nigdy nie opuścić fazy testowej. Dowiemy się o tym zapewne w przeciągu najbliższych miesięcy. Należy więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło i foto: YouTube