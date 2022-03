Disney+ w Polsce już 14 czerwca. Poznaliśmy cenę subskrypcji

Disney+ z finalną datą startu w Polsce

Użytkownicy Disney+ będą mogli korzystać z najwyższej jakości serwisu, nawet na czterech urządzeniach jednocześnie. Przy wybranych tytułach będą mieć dostęp do funkcji IMAX Enchanced. Jednocześnie dostaną możliwość nieograniczonej liczby pobrań nawet na dziesięciu urządzeniach, a także będą mogli ustawić do siedmiu profili, w tym dostosowany specjalnie dla dzieci profil dziecięcy, który pozwala na dostęp do treści ograniczonych ze względu na wiek odbiorców.

The Walt Disney Company ogłosiła, że platforma Disney+ zadebiutuje w Polsce dokładnie 14 czerwca 2022 roku. Cena subskrypcji wyniesie 28,99 zł miesięcznie – użytkownicy otrzymają w zamian za opłatę dostęp do szeregu produkcji ze stajni Disneya, Pixara, Marvela czy National Geographic.Niemalże trzy lata minęły od momentu premiery Disney+ na terenie Stanów Zjednoczonych. Początkowo usługa miała pojawić się u nas już w 2020 roku, lecz rzecz jasna na drodze pojawiły się pewne przeszkody. Przez długi czas nikt więc nie wiedział, kiedy nastąpi wyczekiwany moment – dopiero niedawno potwierdzono, że stanie się to podczas tegorocznego okresu wakacyjnego . Słowo najwyraźniej zostanie dotrzymane.Polski oddział Disneya poinformował, iż. Cena subskrypcji wyniesie. Dokładna oferta zawartości (wyposażona w polskie napisy, dubbing lub lektora) z pewnością zostanie ujawniona już wkrótce – teraz podano wyłącznie ogólne informacje.Możemy spodziewać się tysięcy oryginalnych odcinków seriali i filmów od Disneya, Pixara, Marvela, National Geographic, ze świata Gwiezdnych Wojen oraz tytułów od 20th Century Studios, FX czy Searchlight. Obejrzymy więc chociażby tytuły pokroju „The Book of Boba Fett”, „The Mandalorian” czy „Luca”. Na ujawnienie pełnej rozpiski musimy jeszcze trochę poczekać.Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia:Bez wątpienia mamy więc do czynienia z dobrą informacją – szkoda tylko, że musieliśmy tak długo na nią czekać. Teraz pozostaje tylko trzymać kciuki, by termin debiutu nie uległ zmianie, a oferta treści na start prezentowała się naprawdę przyzwoicie.Źródło i foto: Disney