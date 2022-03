Amazon Prime Video – lista kwietniowych nowości. Szykuje się przyzwoity miesiąc

Amazon Prime Video zaskoczy w kwietniu kilkoma premierami

Lista nowości:





Star Trek: Picard - kontynuacja sezonu 2 - od 01.04

Luksusowe nieruchomości: Sydney - sezon 2 - 01.04

Wolf Like Me - sezon 1 - 01.04

Laura Pausini – Pleased to Meet You - 2022

All The Old Knives - 08.04

Verdict - sezon 1 - od 15.04

Poza granicą - sezon 1 - od 15.04

Undone - sezon 2 - 29.04

Amazon podzielił się listą produkcji oryginalnych, które trafią do biblioteki Prime Video na przestrzeni nadchodzącego miesiąca. Kwiecień będzie pod tym względem nieco lepszy niż tragiczny marzec – doczekamy się kilku naprawdę interesujących seriali. Na co więc mogą przygotować się subskrybenci?Koniec miesiąca zbliża się wielkimi krokami – nie dziwi więc fakt, że platformy streamingowe udostępniają powoli rozkład jazdy na następne trzydzieści dni. Informowaliśmy Was już o tytułach, które zadebiutują na Netflixie , a teraz przyszedł czas na Amazon Prime Video. Różnica jest jednak taka, że amerykański gigant wciąż nie decyduje się na ujawnianie treści na licencji. Nigdy więc do końca nie wiadomo, co zaoferuje usługa.Skierujmy najpierw wzrok na nowości serialowe. Jedną z najciekawszych propozycji jest, opowieść o ranczerze walczącym o swoją rodzinę i ziemię. Podczas wycieczki po pustkowiach Wyoming natrafia jednak na niesamowitą tajemnicę, która zmusza go do stawienia czoła nieznanej sile. Amazon zadbał o naprawdę przyzwoitą obsadę aktorską – główną rolę zagra nominowany do Oscara Josh Brolin. Na produkcję złoży się osiem odcinków, pierwszy pojawi się jużKońcówka miesiąca będzie z kolei należeć do drugiego sezonu serialu animowanego– jednej z najlepiej ocenianych pozycji oryginalnej od Amazona. Jeśli oglądaliście pierwszą część, to musicie przygotować się na kontynuację losów Almy, która uświadamia sobie o tajemnicach ukrywanych przez jej rodzinę. Odkrywanie ich będzie stanowić główną oś fabularną produkcji. Złoży się ona z 8 odcinków – wszystkie pojawią się jużJeśli zaś chodzi o filmy, to tutaj na uwagę zasługuje chyba tylko. Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu: „dwoje agentów CIA i byłych kochanków spotyka się ponownie po latach od nieudanej próby ratunku i jest zmuszonych do zatarcia granic między zawodem a namiętnością”. Premiera jużPoza tym pojawi się kontynuacja sezonu 2 serialuoraz m.in.. Spis wszystkich tytułów oryginalnych – wraz z datami debiutu – znajdziecie poniżej.W komentarzach możecie dać znać, na które premiery czekacie najbardziej!Źródło: Upflix / Foto. Amazon