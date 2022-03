Netflix – lista kwietniowych nowości. Doczekamy się kilku polskich akcentów

Netflix - pojawiła się lista kwietniowych nowości

ZACHOWAJ SPOKÓJ WKRÓTCE - NA NETFLIX!

RELIC HUNTERS: REBELS WKRÓTCE - NA NETFLIX!

TRIVIA QUEST - 01/04/2022

ZRÓB PORZĄDEK Z THE HOME EDIT: SEZON 2 - 01/04/2022

BITWA: FREESTYLE - 01/04/2022

APOLLO 10 1/2: KOSMICZNE DZIECIŃSTWO - 01/04/2022

BAŃKA - 01/04/2022

NIE Z MOJEJ LIGI 3 - 01/04/2022

CELEB FIVE: ZA KULISAMI - 01/04/2022

OSTATNI AUTOBUS - 01/04/2022

BUSINESS PROPOSAL - 04/04/2022

RONNY CHIENG: SPEAKEASY - 05/04/2022

MICHELA GIRAUD: TO PRAWDA, PRZYSIĘGAM! - 06/04/2022

JIMMY SAVILE: BRYTYJSKI HORROR - 06/04/2022

ULTIMATUM: ŚLUB ALBO ROZSTANIE - 06/04/2022 (ODCINKI 1-8), 13/04/2022 (ODCINKI 9-10)

POWRÓT W KOSMOS - 07/04/2022

SENZO: MURDER OF A SOCCER STAR - 07/04/2022

SEKSTELEFON - 08/04/2022

SZKOŁA DLA ELITY: SEZON 5 - 08/04/2022

TIGER & BUNNY: SEZON 2 - 08/04/2022

TANIEC KRYSZTAŁÓW - 08/04/2022

METAL LORDS - 08/04/2022

MIĘDZY ŻYCIEM A ŚMIERCIĄ - 08/04/2022

YAKSHA: DECYDUJĄCA MISJA - 08/04/2022

KTO ZJE ZIELONE JAJKA SADZONE?: SEZON 2 - 08/04/2022

W CELI - 12/04/2022

ZWIERZĘCE ZAGADKI - 12/04/2022

NAPRAWMY DZIŚ ŚWIAT - 13/04/2022

TEŚCIOWA Z PIEKŁA RODEM - 13/04/2022

NAJSŁYNNIEJSZE PARKI NARODOWE ŚWIATA - 13/04/2022

POSKROMIENIE ZŁOŚNICY - 13/04/2022

ULTRAMAN: SEZON 2 - 14/04/2022

DZIEDZICE ZIEMI - 15/04/2022

ANATOMIA SKANDALU - 15/04/2022

MAI: A MOTHER'S RAGE - 15/04/2022

WYBIERAJ ALBO UMIERAJ - 15/04/2022

CZŁOWIEK BOGA - 16/04/2022

BATTLE KITTY - 19/04/2022

BIAŁY BLASK: HISTORIA ABERCROMBIE & FITCH - 19/04/2022

ZADZWOŃ DO SAULA: SEZON 6: CZĘŚĆ 1 - 20/04/2022

PACIFIC RIM: THE BLACK: SEZON 2 - 19/04/2022

SKRADZIONE SERCE - 20/04/2022

MOMENT ZWROTNY - 20/04/2022

YAKAMOZ S-245 - 20/04/2022

RUSSIAN DOLL: SEZON 2 - 20/04/2022

HE'S EXPECTING - 21/04/2022

ALL ABOUT GILA - 21/04/2022

HEARTSTOPPER - 22/04/2022

SELLING SUNSET: SEZON 5 - 22/04/2022

SIEDEM ŻYĆ LEI - 22/04/2022

BEZSENNOŚĆ WE DWOJE - 22/04/2022

DAVID SPADE: NOTHING PERSONAL - 26/04/2022

GRA W OSZUSTA - 27/04/2022

OBŁAWA W SILVERTON - 27/04/2022

TAJEMNICE MARILYN MONROE: NIEZNANE NAGRANIA - 27/04/2022

KRÓLIK SAMURAJ: KRONIKI USAGIEGO - 28/04/2022

BUBBLE - 28/04/2022

OZARK: SEZON 4: CZĘŚĆ 2 - 29/04/2022

GRACE I FRANKIE: SEZON 7: FINAŁOWE ODCINKI - 29/04/2022

PODRÓŻ POŚLUBNA Z MAMĄ - 29/04/2022

RUMSPRINGA - 29/04/2022

FURIOZA - 01/04/2022

GIEREK - 21/04/2022

YOUTH V GOV - 29/04/2022

Netflix opublikował spis nowości, które w kwietniu trafią do oferty platformy. Spodziewać możemy się szeregu produkcji oryginalnych – w tym polskiego filmu oraz serialu. Nie zabraknie rzecz jasna licznych powrotów oraz… posuchy jeśli chodzi o treści na licencji. Przejdźmy jednak do szczegółów.W kontekście Netflixa mamy ostatnio do czynienia z niezbyt pozytywnymi informacjami. Niejednokrotnie informowaliśmy Was o czystkach ( marcowych oraz kwietniowych ), a także kontrowersyjnej decyzji o pobieraniu opłaty za udostępnianie konta osobom, które nie zamieszkują tego samego gospodarstwa domowego. Teraz nareszcie jesteśmy świadkami czegoś przyjemniejszego.Bo chyba nie ma nic lepszego niż prezentacja premier na kolejny miesiąc. Jak zwykle – zaczynamy od omówienia seriali. „Już wkrótce” będziemy świadkami debiutu– polskiego serialu oryginalnego na podstawie Harlana Cobena. Głównym wydarzeniem fabularnym okaże się zniknięcie nastolatka, które zaburzy pozornie idylliczne życie mieszkańców warszawskiego osiedla. Data premiery nie została jeszcze podana.Doczekamy się również, opowieści o wpływowym małżeństwie. W pewnym momencie zawisa ono jednak na włosku, kiedy to na jaw wychodzi skandaliczna tajemnica, a mąż zostaje oskarżony o szokujące przestępstwo. Premiera jużJeśli brakuje Wam przyjemnych seriali o społeczności LGBT, tobędzie dla Was. Mówimy tu o produkcji poświęconej dorastaniu, szkolnemu życiu oraz młodzieńczych miłościach. Głównymi bohaterami będą Charlie i Nick – nastoletni chłopcy – odkrywający, że ich przyjaźń może być jednak czymś więcej. Premiera jużDoczekamy się również powrotu. Piąty sezon lubianego przez widzów tytułu powróci już. Fani będą świadkami rozpoczęcia nowego semestru w pełnej sekretów szkole Las Encinas – wraz z nią pojawi się świeża ofiara, przestępca i tajemnica.Zadebiutuje także drugi sezon– kontynuacja przygód Nadii i Alana. Na bohaterów, którzy raz po raz przeżywali niesamowite noce czeka kolejna oszałamiająca egzystencjalna przygoda. Jeśli oglądaliście pierwszą część, to koniecznie nie przegapcie premiery kolejnej. Ta pojawi się jużPrzyszły miesiąc to również druga część sezonu czwartego serialu. Zapewne nie wszyscy fani produkcji będą zadowoleni, gdyż mówimy tu o jego finałowych odcinkach. Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu: „zagrożeni ze wszystkich stron Marty i Wendy stają na głowie, by zadowolić kartel, FBI oraz własne dzieci i odzyskać swoje życie”. Premiera jużJeśli zaś chodzi o filmy, to tutaj również mamy do czynienia z polskim akcentem. Jużpojawi się– produkcja, której akcja rozgrywa się na Podhalu. Oficjalny opis brzmi następująco: „kiedy naukowczyni o złamanym sercu wraca na Podhale, by zacząć od nowa, jej chytry brat usiłuje przekonać ją do sprzedaży ziemi, zatrudniając przystojnego nieznajomego”.Warto też rzucić okiem na, komedii o grupie aktorów i aktorek, którzy utknęli w metaforycznej pandemicznej bańce w hotelu, gdzie usiłują nakręcić film akcji o… latających dinozaurach. Brzmi bardziej niż kuriozalnie, lecz może tym razem doczekamy się czegoś ciekawego od Netflixa. Premiera jużto z kolei historia nastoletnich buntowników Huntera i Kevina. Chcą oni podbić świat i jedyną drogą do sławy wydaje się heavy metal. Dlatego też biorą udział w Bitwie zespołów i próbują zostać najpopularniejszymi gwiazdami swojego gatunku. Premiera jużCiekawie brzmi również, gdzie przedstawiona zostanie opowieść nastolatki. Utraciła ona miłość życia w tragicznym wypadku i w pewnym momencie zaczyna otrzymywać tajemnicze wiadomości. Całym sercem wierzy w to, że są one wysyłane zza grobu przez jej ukochanego. Premiera jużJeśli preferujecie gry wideo oraz lata 80., to koniecznie musicie sprawdzić. Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu: „dwóch przyjaciół skuszonych szansą, aby wygrać nieodebraną nagrodę pieniężną, restartuje tajemniczą grę wideo z lat 80. i odkrywa surrealistyczny świat grozy”. Premiera jużNa platformę zagości również dokumenttraktujący o zmaganiach Elona Muska i inżynierach SpaceX, którzy podejmują się przełomowej misji mającej umożliwić astronautom NASA powrót na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Premiera jużO produkcjach na licencji tak naprawdę nie ma sensu wspominać („Gierek”, serio?). Netflix zapowiedział wyłącznie debiut trzech z nich. Na uwagę zasługuje chyba tylko– film opowiadający historię amerykańskiej młodzieży, która podejmuje walkę z najpotężniejszym rządem świata. Złożyli oni pozew przeciwko Stanom Zjednoczonym, twierdząc że ich konstytucyjne prawa zostały umyślnie naruszone w wyniku kryzysu klimatycznego. Premiera jużPoniżej znajdziecie spis wszystkich produkcji (wraz z datami debiutu), które pojawią się w kwietniu na platformie Netflix.Źródło: Netflix