Netflix: ostatnia szansa na obejrzenie niemalże 80 produkcji

Netflix pozbędzie się kilkudziesięciu produkcji

Lista usuwanych treści:





Jeszcze większe dzieci - 30 marca

Dirty Dancing - 30 marca

Skąd wiesz? - 30 marca

Chętni na kasę - 30 marca

Kelnerzy - 30 marca

Spadaj, tato - 30 marca

Oczami mojego ojca: Historia Rondy Rousey - 30 marca

Inazuma 11 – 31 marca

Pokémon: Słońce i Księżyc – 31 marca

Ja, ty i on – 31 marca

Król Skorpion – 31 marca

Magic Mike XXL – 31 marca

Niezłomny – 31 marca

Ulice w ogniu – 31 marca

Meru – 31 marca

Prawdziwa jazda – 31 marca

Resident Evil: Ostatni rozdział – 31 marca

Wykolejona – 31 marca

Kiss and Cry – 31 marca

Straight Outta Compton – 31 marca

Walka żywiołów – 31 marca

Naznaczony: Rozdział 3 – 31 marca

Planeta singli 2 – 31 marca

Silverado – 31 marca

Ścigany – 31 marca

March Comes in Like a Lion – 31 marca

Vampire Knight – 31 marca

Lilyhammer – 31 marca

Loaded – 31 marca

Miłość na zamówienie – 31 marca

Gra dla dwojga – 31 marca

Teoria wszystkiego – 31 marca

Steve Jobs – 31 marca

Everest – 31 marca

Diamentowa afera – 31 marca

Karate Kid II – 31 marca

Wichry namiętności – 31 marca

Prawdziwa jazda 2 – 31 marca

Film Pokémon: Siła jest w nas – 31 marca

Escobar: Historia nieznana – 31 marca

Święty szmal – 31 marca

Uciekający kociak 2 – 31 marca

Tajemnica morderstwa na Manhattanie – 31 marca

Pech to nie grzech – 31 marca

Junior – 31 marca

Seks, kłamstwa i kasety wideo – 31 marca

Pokémon – 31 marca

Deep Water – 31 marca

Hostel 3 – 31 marca

Jaskinia – 31 marca

Duma i uprzedzenie – 31 marca

Ronaldo – 31 marca

Bohater ostatniej akcji – 31 marca

Film Pokémon: Wybieram cię! – 31 marca

Rambo: Pierwsza krew – 31 marca

Wywiad z wampirem – 31 marca

Shrek the Musical – 31 marca

Tajemniczy ogród – 31 marca

Wioska przeklętych – 31 marca

Tunel – 31 marca

One Punch Man – 31 marca

Zaginiony Świat: Park Jurajski – 31 marca

Przeklęta – 31 marca

Król Skorpion 3: Odkupienie – 31 marca

Kołysz się, dziecino – 31 marca

Five Nights in Maine – 31 marca

Haker – 31 marca

Uśpieni – 31 marca

Rambo II – 31 marca

47 roninów – 31 marca

W imię ojca – 31 marca

Hostel – 31 marca

Miłość ma dwie twarze – 31 marca

Dom Glassów – 31 marca

Człowiek Tai Chi – 31 marca

Chiński zodiak – 31 marca

Nieznajomi – 31 marca

Netflix wraz z końcem marca pozbędzie się blisko osiemdziesięciu filmów. Biblioteka platformy uszczupli się o naprawdę uznane produkcje pokroju „Teorii wszystkiego” czy „Everest”. Nadchodzi więc dosyć pokaźna czystka – warto więc zabrać się na nadrabianie licznych zaległości zanim część produkcji po prostu zniknie.Nie tak dawno informowaliśmy Was o wstępnej liście tytułów, które opuszczą ofertę Netflixa na przestrzeni kwietnia. Teraz pozostańmy jednak jeszcze na chwilę przy marcu – ten się przecież jeszcze nie zakończył. Przez kilka pozostałych dni platforma zdąży pomniejszyć się o kilkadziesiąt filmów. Na jakie roszady muszą więc przygotować się subskrybenci?Cóż, końcówka miesiąca to ostatni moment na nadrobienie m.in., „Steve Jobs”, „Rambo: Pierwsza krew” czy. Oczywiście produkcji do usunięcia jest o wiele więcej i wszystkie z nich znajdziecie poniżej – wraz z datą ich zniknięcia.W komentarzach możecie dać znać, za którymi filmami będziecie tęsknić najbardziej!Źródło: Upflix