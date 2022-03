Niektórzy Polacy stracą jutro możliwość oglądania ulubionych programów TV

Cenna zdobycz.

Nowy standard DVB-T2/HEVC - co to jest?

Jak sprawdzić czy odbiornik obsługuje DVB-T2?

Dopłata na dekoder lub telewizor - jak otrzymać?

"Świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego przysługuje jednej pełnoletniej osobie, zameldowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy powyżej 30 dni, jeżeli trudna sytuacja materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego (...) bez uszczerbku dla podstawowych potrzeb życiowych gospodarstwa domowego tej osoby."

Harmonogram wyłączeń sygnału DVB-T. | Źródło: telewizjanaziemna.plJak widzicie, już jutro niektórzy mieszkańcy naszego kraju - ci, którzy nie korzystają z odpowiedniego sprzętu, stracą dostęp do wielu programów telewizyjnych. Na szczęście nie wszystkich. Okazuje się, że Urząd Komunikacji Elektronicznej na wniosek MSWiA wydał decyzję, że MUX-3, na którym znajdują się następujące programy Telewizji Polskiej: TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Sport, TVP Historia czasowo utrzyma dotychczasowy standard nadawania DVB-T/MPEG-4.Obowiązujący wciąż standard DVB-T/MPEG-4 zostanie zastąpiony nowym i efektywniejszym DVB-T2/HEVC. Z punktu widzenia widza wyposażonego w odpowiedni odbiornik są to same korzyści. Kodek HEVC/H.265 pozwoli na przesyłanie większej liczby kanałów telewizyjnych w wyższej rozdzielczości oraz z wyższą jakością dźwięku Dolby AC-4. Zaletą nowego standardu nadawania telewizji naziemnej są usługi dodatkowe w postaci telewizji hybrydowej HbbTV, która już działa na nowoczesnych odbiornikach oraz większa odporność na zakłócenia.TVP udostępniła specjalną grafikę, która ułatwia każdemu sprawdzenie, czy jego telewizor posiada niezbędny dekoder. Zamieściliśmy ją poniżej.Oto, jak sprawdzić, czy Twój telewizor lub dekoder obsługują sygnał DVB-T2. | Źródło: telewizjanaziemna.plW uchwalonej niedawno ustawie można przeczytać, iż:Wniosek o dopłatę można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy Gov.pl lub osobiście na Poczcie Polskiej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymuje się kod do wykorzystania w wybranych sklepach stacjonarnych oraz internetowych.Źródło: Telewizjanaziemna.pl