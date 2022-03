250 złotych dopłaty do telewizora. Musisz spełnić te warunki

Dopłata nie dla każdego.

Dopłaty na zakup telewizora lub dekodera

25 kwietnia 2022 roku - woj. zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, płn-zach mazowieckie, wielkopolskie

- woj. zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, płn-zach mazowieckie, wielkopolskie 23 maja 2022 roku - woj. małopolskie, śląskie, opolskie, łódzkie, podkarpackie, płd wielkopolskiego, płd Mazowsza

- woj. małopolskie, śląskie, opolskie, łódzkie, podkarpackie, płd wielkopolskiego, płd Mazowsza 27 czerwca 2022 roku - woj. podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie

"Świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego przysługuje jednej pełnoletniej osobie, zameldowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy powyżej 30 dni, jeżeli trudna sytuacja materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego (...) bez uszczerbku dla podstawowych potrzeb życiowych gospodarstwa domowego tej osoby"

Jak złożyć wniosek o dopłatę na dekoder lub telewizor?

Czym różni się sygnał DVB-T od DVB-T2?

W połowie marca szczegółowo opisywaliśmy, że rząd oprócz dopłaty na dekodery DVB-T2 w wysokości 100 złotych wprowadził również dopłatę w wysokości 250 złotych na zakup telewizora . Oczywiście chodzi o odbiorniki wyposażone w moduł pozwalający odbierać cyfrową telewizję naziemną w nowym standardzie. Senat przyjął w czwartek nowelizację ustawy, umożliwiającą wypłatę pieniędzy.28 marca 2022 roku w Polsce rozpocznie się pierwszy etap zmiany standardu DVB-T na DVB-T2. Początkowo sygnał zostanie wyłączony w woj. dolnośląskim, lubuskiem i zachodniej części woj. wielkopolskiego. Harmonogram kolejnych wyłączeń prezentuje się następująco:Aby odbierać sygnał darmowej telewizji w nowocześniejszym standardzie niezbędne jest posiadanie telewizora z dekoderem DVB-T2 lub specjalnego dekodera, podłączonego do telewizora. Szacuje się, że stosownej elektroniki nie posiada 2,27 mln gospodarstw domowych. Stąd właśnie pomysł na dopłaty.- czytamy w ustawie. Powyższe oznacza, że nie każdy będzie uprawniony do otrzymania bonifikaty, a decyzja o niej będzie leżała po stronie odpowiedniego organu.Wnioski składać można elektronicznie za pośrednictwem platformy Gov.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Składający wniosek po pozytywnym jego rozpatrzeniu otrzyma kod, który będzie dało się zrealizować w wybranych sklepach stacjonarnych i internetowych.Osoby składające wniosek, a nie opłacające abonamentu RTV powinny być świadome tego, że może on ułatwić ściągnięcie z nich należności z tego tytułu.Standard DVB-T2 to przede wszystkim nowocześniejsze kodowanie HEVC (H.265/MPEG-H part 2), które zapewnia identyczną jakość obrazu przy dwukrotnie mniejszym zużyciu przepływności. W teorii nadawca będzie mógł emitować sygnał w jeszcze wyższej rozdzielczości i w lepszej jakości dźwięku. DVB-T2 cechuje się też większą pojemnością multipleksu (40 Mb/s w 8 MHz vs 24,88 Mb/s w 8 MHz), dzięki czemu w jego ramach można nadawać większą liczbę kanałów. Z racji zwolnienia pasma 700 MHz na potrzeby sieci 5G sygnał nadawany będzie na częstotliwościach z zakresu 470-694 MHz.Źródło: Sejm RP