Amazon Prime ze sporą podwyżką w USA. Co z polskimi użytkownikami?

Czy mamy się czego obawiać?

Amazon Prime w wyższej cenie. Polskę czeka to samo?

Źródło: Amazon

Amazon poinformował, że cena usługi Prime w Stanach Zjednoczonych zostanie podwyższona w drugiej połowie lutego. Oficjalne powody są podobne do ostatnich spekulacji analityków - mamy do czynienia z odpowiedzią na rosnące koszty jakie na każdym kroku musi ponosić koncern.Pełnoprawny abonament Amazon Prime jest dostępny w naszym kraju od niedawna. Oficjalnych statystyk nie znamy, lecz raczej nie można pokusić się o stwierdzenie, że użytkownicy masowo sięgnęli po proponowaną ofertę. Ta jest – co by nie było – bardzo atrakcyjna. Wciąż bowiem obowiązujeZa te kilkadziesiąt złotych otrzymujemybez minimalnej kwoty zamówienia (nawet z niemieckich czy francuskich magazynów). Trudno więc chociaż nie zastanowić się nad wypróbowaniem propozycji od amerykańskiego giganta. Zza oceanu zaczęły jednak dochodzić niezbyt pozytywne doniesienia.Jużwejdzie tam w życie podwyżka abonamentu Amazon Prime. Do tej pory za miesięczne członkostwo należało zapłacić 12,99 dolarów miesięcznie –(u nas miesięczna cena to 10,99 zł). Więcej przyjdzie także wydać na r(ostatnia zmiana miała miejsce cztery lata temu do 119 dolarów).Lutowy termin obowiązuje jednak wyłącznie dla nowych użytkowników.Koncern stwierdził, że powodem takiej decyzji jest „. Wydaje się to logiczną argumentacją, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę „niski” zysk operacyjny spółki w ostatnim kwartale 2021 roku – wyniósł on 3,5 mld dolarów. Dla porównania, w czwartym kwartale 2020 roku był on na poziomie 6,9 mld dolarów.Okej, ale co z podwyżkami w Polsce? Amazon w rozmowie z inwestorami stwierdził, że, ale ten moment nie można mówić o żadnych konkretnych zapowiedziach. Dodatkowo dyrektor generalny, Andy Jassy, uspokoił użytkowników oraz partnerów, iż wzrost cen to „krótkoterminowe wyzwania” spowodowane wyższymi kosztami napędzanymi przez niedobory siły roboczej i presję inflacyjną.Istnieje więc scenariusz, że ceny wkrótce zmaleją, lecz trochę czasu minie zanim się to wydarzy. Na razie pozostaje bacznie obserwować sytuację w naszym kraju – przynajmniej jeśli chodzi o aspekt kosztów subskrypcji. Pewien czas temu doczekaliśmy się chociażby podwyżki abonamentu Netflixa.Źródło: The Verge / Foto. Amazon