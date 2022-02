Netflix chwali się 80 nowymi filmami w 2022 roku (wideo)

Długi zwiastun nowych produkcji.

Nowości filmowe Netflix 2022

Premiery 2022 roku na Netflix zapowiadają się interesująco. Najpopularniejsza na świecie platforma VOD postanowiła podzielić się z internautami swymi planami filmowymi na bieżący rok, publikując w sieci zwiastun, stanowiący kompilację nadchodzących produkcji. Na przestrzeni następnych 11 miesięcy na Netfliksie pojawi się co najmniejTrzyminutowa zapowiedź filmowa Netfliksa jest wypełniona po brzegi scenami z nadchodzących filmów. Zobaczycie w niej pierwsze spojrzenie na, kontynuację komedio-kryminału Riana Johnsona z 2019 roku. Jest też, lubiany aktor Jason Momoa w roli bestii w produkcji fantasy Slumberland i nietypowa wersjaW zwiastunie wyróżniono też filmy z gwiazdorską obsadą. Widzimy na nim Jamiego Foxxa w Day Shift, Hustle z Adamem Sandlerem, You People z Jonah Hillem, Eddiem Murphym i Julią Louis-Dreyfus oraz The Gray Man z Ryanem Goslingiem i Chrisam Evansem.Według raportu Financial Times z końca zeszłego roku, Netflix miał wydać w tym roku ponad(ok. 68 mln złotych) na nowe treści. Jeśli to prawda, oznacza to 25-procentowy wzrost względem 2021 roku i aż 57-procentowy względem 2020 roku.Netflix w swoim najnowszym raporcie o zarobkach poinformował, że ma 222 miliony subskrybentów w ponad 190 krajach, z czego 8,3 miliona płaci abonament od czwartego kwartału 2021 roku. Mimo takiego wyniku inwestorzy zareagowali paniką, a akcje Netflixa poszybowały o 25 procent w dół Źródło: Netflix