Miłośnicy teorii spiskowych znowu w akcji. 'Udowodnili', że Jowisz nie istnieje

No kto by pomyślał.

Kreatywność twórców teorii spiskowych chyba nie zna granic. Jedni uważają, że Ziemia jest płaska, inni że szczepionki powodują autyzm albo że feministki i LGBT chcą zniszczyć ludzkość, a jeszcze inni, że ewolucja to bzdura – wszystko wbrew zdrowemu rozsądkowi i temu, co mówi nauka. Wygląda na to, że jakiś czas temu lista teorii spiskowych powiększyła się o kolejną. Tym razem miłośnicy takich teorii wierzą, iż udowodnili, że Jowisz nie istnieje.W zasadzie, miłośnicy pewnej teorii spiskowej uważają, że nie istnieje ani Jowisz, ani żaden inny znany gazowy gigant, w tym Saturn, Uran i Neptun. Ich tok rozumowania obrazuje mem, który krąży po sieci od 2021 roku, pokazujący puszkę z gazowanym napojem, która eksploduje w próżni. Według ich wyobrażenia skoro puszka napoju nie może przetrwać w kosmosie, planeta składająca się w dużej mierze z gazu także., czytamy w treści wspomnianego mema.

Mem według którego gazowe giganty takie jak Jowisz nie istnieją. | Źródło: Internet

Jowisz istnieje. Koniec i Kropka.

„Grawitacja planety jest tak potężna, że przeciwdziała różnicy ciśnień dzielącej przestrzeń kosmiczną i planetę.”

Nawet jeśli ktoś stworzył mem dla żartu, wiele osób ślepo wierzy w jego treść. Z pewnością wierzą w niego administratorzy fanpejdżu Flat Earth Research na Facebooku, tak jak ludzie śledzący jego aktywność. W styczniu właśnie ten fanpejdż podzielił się obrazkiem. Na szczęście Facebook oznaczył ten post jako zawierający fałszywe informacje.Cóż, na to że gazowe giganty takie jak Jowisz istnieją, naukowcy mają wiele dowodów. Po pierwsze, Jowisza, Saturna i Urana można dostrzec na nocnym niebie gołym okiem, a wystarczy już lornetka czy niewielki domowy teleskop, aby przyjrzeć się im dokładniej i zobaczyć także Neptuna. Po drugie, gazowe giganty wykryto z pomocą kosmicznych teleskopów także poza Układem Słonecznym. Łącznie znamy ponad 1400 gazowych gigantów.Po trzecie, eksperyment z puszką napoju nie zaprzecza istnieniu gazowych gigantów z prostego powodu – grawitacji. Kosmiczny obiekt musi być naprawdę duży, aby jego własna grawitacja mogła utrzymać go w jednym kawałku. Gazowe olbrzymy są, jak nazwa wskazuje, ogromne i charakteryzują się ogromną masą, a więc spełniają ten warunek. W przypadku puszki z napojem jest wręcz przeciwnie. Nie jest istotne więc, że gazowe olbrzymy to planety o stałym jądrze, które otaczają chmury gazów. Chmury te nie potrzebują żadnej ochrony w postaci pojemnika, ponieważ chroni je grawitacja., wyjaśniła w wywiadzie z USA Today Elise Knittle, profesor ds. nauk o Ziemi i nauk planetarnych Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz.Przy okazji warto wspomnieć, że i Słońce jest w pewnym sensie gigantyczną chmurą płonącego gazu – chmurą która bez problemów utrzymuje swój kształt, na co także zwróciła uwagę Elise Knittle. O tym miłośnicy teorii spiskowych najwyraźniej zapomnieli. Zapomnieli także, że ziemska atmosfera jest utrzymywana przy naszej planecie przez grawitację.Niestety, to nie pierwsza teoria spiskowa dotycząca kosmosu, jaka się pojawiła i zapewne nie ostatnia. Nie pozostaje nam nic innego, jak wierzyć, że takie teorie zawsze jak najszybciej będą przez naukowców obalane, a internauci będą wykazywać się inteligencją i rozsądkiem, wierząc właśnie w słowa właśnie naukowców, a nie losowych osób z Internetu, prowadzących spiskowe fanpejdże czy tworzące „filmy z żółtymi napisami”.Źródło: USA Today , fot. tyt. Canva