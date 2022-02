HBO GO: co obejrzymy w lutym? Pojawiła się pełna lista nowości

Historyczny miesiąc dla platformy.

Poznaliśmy lutowe premiery HBO GO

HBO GO podzieliło się listą filmów i seriali, które zadebiutują na platformie w rozpoczętym właśnie miesiącu. Doczekamy się zarówno zupełnych nowości, jak i powrotów lubianych produkcji. Luty będzie również dosyć historycznym okresem dla wszystkich subskrybentów. Dlaczego?Już 8 marca HBO GO zostanie przemianowane w naszym kraju na HBO Max . Doczekamy się nie tylko nowych treści, ale również przeprojektowanej aplikacji, na co czekało sporo konsumentów. Przy okazji przygotowano naprawdę przyzwoitą ofertę, w ramach której można permanentnie obniżyć koszt subskrypcji o 33 procent. Szczegóły podaliśmy w specjalnym artykule na naszej stronie.Luty jest więc ostatnim miesiącem prezentowania spisu nowości na HBO GO . Nie wiadomo dokładnie czy coś się w tej kwestii zmieni w momencie rebrandingu na HBO Max, lecz zawsze istnieje taka ewentualność. Rozsiądźcie się więc wygodnie i zerknijcie na poniższą listę premier. Niektóre z nich są już rzecz jasna dostępne.Przede wszystkim uwagę warto zwrócić na powroty dobrze ocenianych seriali. Jużdoczekamy się chociażby kilku pierwszych odcinków drugiego sezonu. Jest to kontynuacja historii w reżyserii Ridley’a Scotta opowiadającej o dwóch androidach, których zadaniem jest wychowanie ludzkich dzieci na dziewiczej planecie.