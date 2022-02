Oficjalne dane. HBO Max w Polsce - potwierdzono datę premiery i świetną promocję na start

O planach na wejście HBO Max do Polski informowaliśmy już kilka razy. Ostatnio serwis zdawało by się niezamierzenie przedwcześnie aktywował na oficjalnej stroniew Polsce. Teraz mamy już potwierdzenie. Ujęty tam dzień faktycznie będzie momentem, kiedy zaczniemy korzystać z nowego serwisu VOD w naszym kraju (czy może bardziej rozwojowej wersji dotychczasowego VOD). W dodatku firma oficjalnie poinformowała o świetnej promocji dla wszystkich nowych użytkowników i dotychczasowych abonentów HBO Go.Na działającej już polskiej stronie usługi(nie można się jeszcze zalogować, ale główna strona jest aktywna) widać informacje, które na pewno ucieszą każdego fana VOD. Serwis HBO Max oficjalnie startuje w Polsce 8 marca 2022 roku. Aktualna cena HBO Go wynosi 24,90 złote za miesiąc. W momencie zastąpienia usługi przez HBO Max, stawka niestety stanie się wyższa. Ale można tego w prosty sposób uniknąć. I to stałym rabatem, który obniża cenę na nawet tańszą od aktualnej dla HBO Go.

HBO Max ze świetną premierową promocją w Polsce / Foto: HBO Max

Nowe możliwości w HBO Max względem HBO Go już od 8 marca 2022 roku w Polsce

Regularna stawka za HBO Max będzie wynosić 29,99 złotych, więc nieco więcej od aktualnej oferty. Jeśli jednak zostanie się abonentem do 31 marca, otrzyma się stały rabat na 33 proc., dzięki któremu płatność będzie obniżona do 19,99 złotych. Jeśli jednak choć raz zrezygnuje się z subskrypcji, straci się na zawsze możliwość korzystania z promocji. Jak można przeczytać - "Zniżka 33 proc. obowiązuje przez czas trwania nieprzerwanej subskrypcji i jest naliczana wyłącznie od aktualnie obowiązującej ceny miesięcznej, która z czasem może ulegać zmianom." W takim razie po ewentualnej przyszłej podwyżce, stracimy jakikolwiek rabat. Także 33 proc. od nowej ceny, a przynajmniej tak można to intepretować.Co ważne, jeśli już opłacacie HBO Go, to wasz pakiet automatycznie przekształci się w HBO Max od 8 marca i także bez problemu otrzymacie zniżkę. Firma zapowiada, że tak samo będzie dla abonentów, którzy opłacają HBO Go poprzez zewnętrznych partnerów w innych usługach. Wkrótce oni także powinni poinformować was o zmianach.