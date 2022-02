Sony planuje kolejne przejęcia. Bungie to dopiero początek zakupów

Ważna informacja.

Sony nie planuje zatrzymywać się na Bungie

Jim Ryan, CEO Sony Interactive Entertainment | Źródło: SIE

Powinniśmy absolutnie oczekiwać więcej. W żadnym wypadku nie skończyliśmy. W przypadku PlayStation mamy przed sobą długą drogę do przebycia. Osobiście będę spędzał dużo czasu z Pete'em i ekipą z Bungie, pomagając upewnić się, że wszystko jest dobrze poskładane i że autonomia oznacza autonomię. Ale w innych miejscach organizacji mamy jeszcze wiele ruchów do wykonania.

Rozmowy te trwały kilka miesięcy i z pewnością poprzedzają aktywność, którą widzieliśmy w tym roku. Z naszej perspektywy jest to naprawdę robienie tego, co uważamy za słuszne dla PlayStation i co uważamy za słuszne, aby poprowadzić PlayStation do miejsc, w których nigdy wcześniej nie byliśmy.

Jim Ryan, dyrektor generalny Sony Interactive Entertainment, poinformował o dalszych planach związanych z zakupami na gamingowym rynku. Na razie brak jakichkolwiek szczegółów na ten temat, lecz koncern nie planuje „siedzieć z założonymi rękami”.Wczoraj (31 stycznia) mieliśmy do czynienia z ogłoszeniem zakupu studia Bungie (twórcy cyklu Destiny oraz pierwszych gier z serii Halo) przez Sony. Transakcja opiewająca na kwotę 3,6 mld dolarów nie należy do rekordowych, lecz z pewnością stanowi swego rodzaju odpowiedź na ekspansyjną politykę podjętą ostatnimi czasy przez Microsoft.Christopher Dring, główny redaktor na portalu Gamesindustry.biz , przeprowadził rozmowę z Jimem Ryanem – szefem Sony Interactive Entertainment – na temat najnowszego zakupu oraz podobnych kroków, które miałyby ewentualnie zostać podjęte przez spółkę w przyszłości. Jak się okazuje, Japończycy mają w tym aspekcie jeszcze „wiele ruchów do wykonania”.i nie może pozwolić sobie na przejęcia kluczowych graczy na gamingowym rynku. Uwagę zwrócił na to redaktor, na co Jim Ryan odpowiedział:Wszystko wskazuje więc na to, że koncern chce najpierw upewnić się co do skuteczności mechanizmów zarządzania autonomicznymi studiami pod niego podlegającymi. Dopiero wtedy będzie można zacząć myśleć o kolejnych zakupach. Oczywiście warto pamiętać, iż tego typu transakcje nie dzieją się z dnia na dzień.Podobno. Dlatego też CEO SIE nie zgadza się z opiniami sugerującymi, że najnowszy zakup jest paniczną odpowiedzią na ekspansję konkurencji Warto przy okazji pamiętać, że. Sytuacja i tak wydaje się dosyć napięta – co kilka miesięcy jesteśmy bowiem świadkami miliardowych zakupów i wyrywania sobie coraz to lepszych kąsków przez największe koncerny. Zobaczymy co z tego wyjdzie.Źródło: Gamesindustry.biz / Foto. Sony