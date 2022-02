Miłośnik Zeldy odtworzył mapę Hyrule z użyciem 25 tys. klocków LEGO

Niesamowity projekt.

LEGO Hyrule

LEGO – zestawy na licencji Nintendo

The Legend od Zelda to seria gier, która ma całe mnóstwo zagorzałych miłośników. Wielu z nich posiada nie tylko fizyczne egzemplarze przeróżnych odsłon cyklu, ale także związane z nią gadżety, figurki czy maskotki. Pewien fan Zeldy poszedł jednak o krok dalej i samodzielnie odtworzył mapę słynnegoz użyciem klockówIan Roosma, bo tak brzmi imię i nazwisko wspomnianego fana Zeldy, zbudował zaskakująco szczegółową replikę mapy Hyrule z oryginalnej części The Legend of Zelda. Złożoności dodała jej decyzja o zróżnicowaniu poziomu jej terenu. Na przykład, Roosma postanowił położyć zbiorniki wodne niżej niż góry i drzewa.Ukończona przez Roosmę mapa mierzy 2,2 metra szerokości i 76,2 centymetra wysokości. Łącznie składa się ona z aż 25 tysięcy klocków LEGO. Co najlepsze, można znaleźć na niej zarówno przeciwników znanych z gry, wejścia do podziemi, jak i ukryte lokacje, i to w tym samych miejscach, co w samej grze. Jedyne, czego konstrukcja nie obejmuje to z oczywistych względów mapy podziemi.Roosma pokazał swoje dzieło w pełnej okazałości na YouTube. Aby je zbudować, miłośnik Zeldy potrzebował aż 4 miesięcy. Część tego czasu poświęcił na projektowanie repliki oryginalnej mapy. Jak jednak widać, wysiłek się opłacił.Podejrzewam, że Roosma nigdy nie zechce sprzedać swojej konstrukcji, albowiem ma ona dla niego wartość sentymentalną. Póki co nie podzielił się też jej projektem, a więc jeśli pragniesz zbudować coś podobnego – musisz opracować to i stworzyć od zera.Warto wspomnieć, że dotychczas LEGO wydało kilka oficjalnych, licencjonowanych zestawów związanych z produktami Nintendo. Mowa na przykład o zestawie Nintendo Entertainment System (NES) #71374, zestawach Lego Super Mario czy zestawie Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone #21331 Dotychczas nie powstał jednak jeszcze. Wygląda też na to, że taki zestaw powstanie nieprędko. Wśród projektówIdeas od 3 sierpnia 2020 roku znajduje się projekt The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild – Link, jednak istnieją małe szanse na to, że ten zostanie zrealizowany. To dlatego że uzyskał on tylko 4334 głosy wsparcia z potrzebnych 10 tysięcy. Tymczasem, czas jaki pozostał na zbieranie głosów to zaledwie 60 dni.Cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać na to, ażwyda pierwszy licencjonowany zestaw związany z serią The Legend of Zelda. Kto wie, może i inne gry Nintendo doczekają się własnych zestawów.Źródło: Kotaku, fot. tyt. Canva