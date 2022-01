Nintendo ściąga ponad 1300 treści z YouTube i nie chce dzielić się muzyką

Bardzo wiele wydawców gier umożliwia w tej czy innej formie legalne słuchanie muzyki ze swoich produkcji poza samą rozgrywką. Soundtracki dodawane do specjalnych kolekcjonerskich edycji gier (czy nieco bardziej dopieszczonych wydań, ale nie "aż kolekcjonerek") lub w formie DLC nie są niczym dziwnym. Czasem bywa też, że można normalnie kupić płyty w sklepach. Bardzo dużo firm decyduje się również na odsłuch w Spotify, Tidalu czy w innych serwisach streamingowych audio. Jednak z Nintendo sprawa ma się inaczej.Na YouTube swoje treści może zamieszczać w zasadzie każdy. Także internauta prowadzący kanał pod nazwą GilvaSunner. Otrzymał aż 1300 blokad w ciągu jednego dnia ze względu na prawa autorskie. A to wszystko przez interwencję koncernu Nintendo. Na całkiem popularnym kanale można odsłuchać muzykę z wielu gier. Co ważne, jego twórca nie czerpie dochodów z wyświetleń, ma wyłączone zarabianie na reklamach i sam ich nie umieszcza (jeśli w ogóle jakieś są, to automatyczne z Google).

GilvaSunner w końcu wyjaśnił kwestię znikających treści z jego kanału na YouTube / Foto: GilvaSunner @ Twitter - własne

Nintendo wciąż nie chce wchodzić na rynek streamingu muzyki mimo jego powszechności

GilvaSunner udostępnił też na Twitterze listę wszystkich ścieżek dźwiękowych związanych z blokadą. Chodzi o takie pozycje, jak: The Legend of Zelda: A Link to the Past, The Legend of Zelda: Twilight Princess, The Legend of Zelda: Skyward Sword, Super Smash Bros Melee, Super Smash Bros Brawl, Yoshi’s Island, Super Mario Land, Super Mario Galaxy, Super Mario World, New Super Mario Bros, Mario & Luigi: Dream Team, Mario 3D World, Luigi’s Mansion, Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story, Kid Icarus Uprising, Kirby’s Dream Land.W 2019 roku ten sam youtuber otrzymał od Nintendo liczne roszczenia dotyczące praw autorskich w związku z innymi przesłanymi ścieżkami muzyki z gier wideo. Przez 2020 rok GilvaSunner wciąż miewał blokady praw autorskich od Nintendo. Teoretycznie wszystko jest jasne. Nie można wrzucać muzyki na YouTube, do której się nie ma praw. Sprawa zakończyła by się w tym miejscu i była całkiem klarowna, gdyby nie negatywny odzew społeczności. I wcale nie chodzi o osoby chcące zupełnie za darmo korzystać z muzyki, bo nie zamierzają płacić Nintendo.