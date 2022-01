Sklepy ostrzegają przed zakupem PlayStation. Powodem ekspansja Microsoftu

„Ostrożnie wybierz swój sprzęt!”.



Niektóre placówki francuskiej sieci sklepów Cora zaczęły ostrzegać potencjalnych konsumentów przed zakupem konsoli PlayStation 5. W stacjonarnych punktach wywieszono kartki informujące o przejęciu firmy Activision Blizzard przez Microsoft i zachęcające przy tym do ostrożnego wyboru sprzętu. Wszystko oczywiście z powodu doniesień o ekskluzywności konkretnych tytułów.



PlayStation 5 jest odradzane przez niektóre sklepy

Już wkrótce koncern Microsoft wejdzie w posiadanie



Niektórzy więc wciąż nie są do końca pewni czy aby zakup PlayStation 5 to dobry wybór jeśli chodzi o następną konsolę. Za przykład niech posłuży tu jeden z oddziałów francuskiej sieci sklepów Cora. Po sieci krąży zdjęcie przedstawiające kartkę umieszczoną na dziale z akcesoriami do najnowszego sprzętu od Sony. Możemy na niej przeczytać: „Uważajcie gracze, Microsoft kupił Activision! Wybierz ostrożnie swoją konsolę”.



Apparently some retail store across globe have started putting up Notice for customers of Call of Duty.



Ręcznie z kolei dopisano w nawiasie „Call of Duty”, co zapewne stanowi obawy sprzedawcy co do przyszłej ekskluzywności tego popularnego cyklu dla konsol Xbox. Na ten moment nie pojawiło się jakiekolwiek oficjalne oświadczenie sieci sklepów Cora i nie wiadomo w ilu miejscach na świecie ukazało się podobne ostrzeżenie.



Tego typu zabieg ze strony sprzedawców nie jest oczywiście zbytnio na miejscu i trudno go poprzeć logicznymi argumentami. Do finalizacji transakcji przez Microsoft zostało jeszcze trochę czasu (nawet ponad rok) – dopiero wtedy doczekamy się zapewne szczegółów na temat przyszłej polityki odnośnie np. dostępności konkretnych gier na sprzętach Sony. Na razie można wyłącznie spekulować i snuć domysły.



Nie unikniemy raczej pewnych ograniczeń – warto jednak pamiętać, że japoński koncern ma z Activision podpisane liczne umowy. Mimo to społeczność ma pewne obawy, co do trzymania się ich zapisów przez Microsoft. Zobaczymy co z tego wyjdzie.



Źródło: Twitter (@HazzadorGamin) / Foto. instalki.pl