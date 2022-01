Netflix z ponad 10 piątkowymi nowościami. Idealne propozycje na weekend

Netflix z kilkunastoma nowościami na koniec miesiąca

Lista tytułów:





All of Us Are Dead (2022)

Angry Birds: Summer Madness (2022)

Ciekawe pytania Jonathana Van Nessa (2022)

Feria: Najciemniejsze światło (2021)

Gramy u siebie (2022)

Kapil Sharma: I'm Not Done Yet (2022)

Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie (2022)

Love.Net (2011)

The Orbital Children (2022)

Z zimnej strefy (2022)

Za kulisami z Jane Campion (2022)

Netflix wzbogacił się właśnie o kilkanaście nowych produkcji, których próżno było szukać na styczniowej rozpisce. W większości mamy do czynienia z gorącymi premierami – jeśli więc potrzebujecie powiewu świeżości na weekend, to chyba nie mogliście lepiej trafić. Co dokładnie zadebiutowało na platformie?Zaledwie wczoraj (27.01) informowaliśmy Was o lutowych premierach Netflixa . Najbliższy miesiąc będzie obfity przede wszystkim w oryginalne produkcje – nie zabraknie zarówno zupełnych nowości, jak i powrotów ulubionych seriali. Tego samego dnia dowiedzieliśmy się jednak także o pokaźnej czystce biblioteki. Teraz przyszedł czas na kolejną aktualizację biblioteki. Netflix postanowił dodać. Warto zwrócić przede wszystką uwagę na uznany przez widzów jak i krytyków film „Love.Net” z 2011 roku. Poza tym możemy liczyć na „Gramy u siebie” czy osiem odcinków serialu „Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie”. Poniżej znajdziecie pełną listę produkcji wraz z datami premiery.W komentarzach koniecznie dajcie znać, które filmy i seriale planujecie obejrzeć w ten weekend!Źródło: Upflix / Źródło: Netflix