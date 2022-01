Polacy wyróżnieni w konkursie fotograficznym Huawei Next Image 2021

Zobacz wszystkich nagrodzonych.

Wyniki konkursu Huawei Next Image 2021

Rozstrzygnięto czwartą edycję globalnego konkursu fotografii mobilnej Huawei Next Image 2021. Wśród laureatów znalazło się dwóch utalentowanych miłośników fotografii z Polski. Adrian Kulik oraz Bartosz Radwański zdobyli wyróżnienia w kategoriach Portret oraz Teleobiektyw. Aż trzech fotografów zdobyło nagrodę główną w wysokości 10 000 dolarów (ok. 40 000 złotych) oraz tytuł Photographer of the Year.Do konkursu Huawei Next Image 2021 zgłoszono ok. milion prac ze 100 krajów z całego świata. Jury wyróżniło łącznie aż 70 zdjęć, po raz pierwszy przyznając nagrodę Student Focus Awards dla młodych fotografów w wieku od 18 do 24 lat. Otrzymali oni nagrody pieniężne w wysokości 1 000 dolarów oraz najnowsze fotograficzne smartfony Huawei P50 Pro . Jednocześnie aż trzech fotografów zwyciężyło nagrodę główną:, który na zdjęciu zatytułowanym "Generations" przedstawił więź łączącą bliskie mu osoby – babcię i wnuczkę.