Poznaj mroczne strony game devu. Książka Wciśnij reset już w sprzedaży

Siedemnaście lat to długi okres, nawet jeśli spędzony w najlepszej możliwej pracy. A ta, którą miałem u boku niesamowitego zespołu Irrational Games, istotnie była najlepszym zajęciem, jakie kiedykolwiek mi się trafiło. Ale choć jestem szczerze dumny z tego, co razem osiągnęliśmy, ciągnie mnie do nieco innych gier, niż do tej pory robiliśmy. By zebrać siły na czekające mnie wyzwanie, muszę skupić energię na mniejszym zespole o płaskiej strukturze organizacyjnej i bardziej bezpośrednim kontakcie z graczami. Pod wieloma względami będzie to powrót do tego, jak zaczynaliśmy: niewielkiej ekipy produkującej gry dla wiernych graczy. Dlatego zamykam Irrational Games, jakie znacie, i rozkręcam mniejsze, bardziej przedsiębiorcze przedsięwzięcie w Take-Two.

Odkąd na jaw wyszły skandale z udziałem takich gigantów jak Ubisoft, Blizzard i Activision, rosnąca liczba graczy zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że praca w branży gier nie rysuje się tak różowo, jak mogłoby się wydawać ze względu na sukces i rosnącą popularność tej formy elektronicznej rozgrywki. Od dłuższego czasu świadomość w tej kwestii próbuje jednak dodatkowo pobudzić Jason Schreier – dziennikarz i autor, który właśnie wydał swoją drugą książkę poświęconą game devowi – Wciśnij reset. Wciśnij reset to już kolejna dogłębna, zakulisowa analiza branży gier wideo Schreiera po bestsellerze Krew, pot i piksele. Wciśnij reset opowiada o tym, jak upadały największe studia ostatniej dekady, snując opowieści – i te triumfalne, i te tragiczne – co stało się potem. Dzieło przedstawia ludzi z krwi i kości, którzy po nagłej likwidacji studia musieli całkowicie zmienić swoje życie, historie szokujących decyzji producentów gier i szefów tyranów czy kontrowersyjnych, wrogich przejęć i innych korporacyjnych dramatów.Wciśnij reset przytacza chociażby losy Curta Schillinga z Boston Red Sox, który postanowił, że stanie na czele studia, które zdetronizuje World of Warcraft. W książce nie zabrakło też opowieści o tak znanych grach jak BioShock Infinite, Epic Mickey, Dead Space i innych.Jason Schreier przeprowadził prawdziwe dziennikarskie śledztwo, by ponownie ukazać branżę gier od podszewki i to, co ją gryzie. Zadał wiele niewygodnych pytań, by dowiedzieć się na przykład, dlaczego tak wyżyć z tworzenia gier mimo ich sukcesów, a także, czy biznes ten ma szansę się zmienić, zanim będzie za późno.Irrational zatrudniało teraz niecałe sto osób i wszyscy obecni widzieli, że czytającemu z kartki Levine'owi trzęsą się ręce. Ogłosił, że zamyka studio i rozkręca nowe, z garstką ludzi. Cała reszta zostanie zwolniona. Post opublikowany na stronie firmy był odbiciem tego, co powiedział zespołowi. Levine brał całą odpowiedzialność za tę decyzję na siebie. Pisał:Pracownicy Irrational byli oszołomieni. Cisza wokół ewentualnego kolejnego projektu zwiastowała wprawdzie coś niedobrego, ale część osób uznała, że Levine po prostu zaszył się u siebie i pracuje po cichu nad różnymi propozycjami i projektami, tak jak poprzednio przy BioShock Infinite. Mało kto miał pojęcie, że Levine i Roy potajemnie planowali ruszyć z nowym studiem. „Było to dość niespodziewane, ale chyba trudno mówić o ciosie z zaskoczenia – twierdzi Dowling. – Byłem z Kenem na tyle blisko, że wyczułem wcześniej, jak mu źle. Nie miałem tylko pewności, jaką formę przybierze jego niezadowolenie, jak się ostatecznie zamanifestuje. Nie spodziewałem się, że tego dnia zrzucą na nas taki ciężar".