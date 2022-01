Polscy archeolodzy odnaleźli grę planszową sprzed 4000 lat

Gra planszowa odnaleziona na wykopaliskach w Omanie

Źródło: PCMA

W jednym z pomieszczeń dużego budynku z okresu Umm an-Nar znaleźliśmy planszę do gry. Plansza wykonana jest z kamienia i ma zaznaczone pola i zagłębienia. W podobne grywano w epoce brązu od Subkontynentu Indyjskiego po Egeę. Takie znaleziska są rzadkie, ale kilka przykładów podobnych plansz znamy z Doliny Indusu, a także z Mezopotamii, między innymi ze sławnych grobów z Ur.

Zespół polskich archeologów dokonał niebywałego odkrycia podczas wykopalisk w Omanie. Odnaleźli oni bowiem grę planszową sprzed około 4000 lat. Po dogłębnej analizie kamiennej planszy eksperci doszli do wniosku, że być może mamy do czynienia ze starożytnym przodkiem tryktraka – wow!Grudzień 2021 roku był dosyć przełomowy dla archeologów pracujących w dolinie Qumayrah znajdującej się w Omanie. Wykopaliska były tam prowadzone przez przedstawicieli Polskiego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Osmańskiego Ministerstwa Dziedzictwa i Turystyki. Odnaleziono podczas nich mnóstwo przedmiotów z epoki brązu.Mowa o chociażby elementach ogromnych wież czy dowodów na to, iż tamtejsza osada była jednym z ośrodków handlu miedzią w regionie. To jednak nie wszystko, co udało się odkopać. Jak się okazuje – wszystkich pracowników ucieszyła najbardziej…. Pomimo ustalenia, że przedmiot służył do zabawy, to tak naprawdę wciąż stanowi on sporą zagadkę.Gra jest bardzo podobna do Królewskiej Gry z Ur – jednej z najsłynniejszych gier planszowych starożytności. Gdy odnaleziono jej pierwszy egzemplarz, to także nie było do końca wiadomo z czym archeolodzy mają do czynienia. Dopiero ponad sto lat później napotkano się na inną planszę zawierającą… zasady zabawy. Okazało się, że jej ewolucyjnym następcą (lub produkcją bardzo ją przypominającą) jest. Podobnie może mieć się sprawa z najnowszym odkryciem.Jak wspominają archeolodzy pracujący przy grudniowych wykopaliskach:Mamy więc do czynienia z dosyć wyjątkowym znaleziskiem, które potwierdza przypuszczenia licznych badaczy odnośnie sposobów na spędzanie wolnego czasu przez starożytnych ludzi. Ciekawe czy w przyszłości doczekamy się podobnych odkryć.Źródło i foto: PCMA