Świetny kreskówkowy Cuphead jako serial Netflixa. Polacy otrzymają nawet dubbing

Gra stworzona w hołdzie klasycznych przedwojennych animacjom w końcu doczeka się serialu

Wydany w 2017 roku platformowy Cuphead odznaczał się bardzo wysokim poziomem trudności i kreskówkową oprawą w stylu amerykańskich animacji z lat ’20 i ’30 ubiegłego wieku (podobnych np. do przedwojennych dokonań Warner Brothers, Disneya czy braci Fleischer). Tytuł na raz zachwycał grafiką i całym pomysłem, ale też frustrował kolejnymi porażkami gracza. Choć był sprawiedliwy. Po prostu wymagał dobrej znajomości walki z konkretnymi przeciwnikami i świetnego opanowania ruchów postaci. Swojego czasu zachwycał graczy i krytyków.Już wkrótce w serwisie Netflix będziemy mogli zobaczyć pierwszy sezon serialu bazującego na omawianej grze. Oryginalny tytuł "The Cuphead Show" będzie w Polsce zamieniony na bardziej swojskie "Filuś i Kubuś". Dostaniemy dwanaście kilkunastominutowych odcinków i nawet polski dubbing. Netflix właśnie opublikował pełny trailer serialu. Wideo na YouTube jest dostępne w angielskiej wersji językowej, ale na karcie produkcji Netflixa () można usłyszeć polską edycję audio. Premiera planowana jest na 18 lutego.Jak można przeczytać na karcie - "Oparty na popularnej grze komputerowej serial animowany, w którym impulsywny Filuś i jego uległy brat Kubuś co rusz pakują się w nowe kłopoty". W materiale wideo można poza głównymi bohaterami odnaleźć też postaci bossów z gry czy samego głównego przeciwnika, którym jest kreskówkowy Diabeł. Na pewno będzie to świetna pozycja dla fanów gry autorstwa StudioMDHR. Firma współpracowała z Netflixem przy produkcji omawianego serialu, więc pierwotny styl został wiernie odwzorowany.Źródło i foto: Netflix / własne