Powstała realistyczna mapa świata "Wiedźmina". Robi wrażenie

Mapa wiedźmińskiego świata robi ogromne wrażenie

Światło dzienne ujrzała szczegółowa mapa wiedźmińskiego świata. Obejmuje ona jednak lokacje nie tylko z sagi autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, ale także miejsca znane z gier, serialu oraz komiksów. Mamy więc do czynienia z dosyć kompleksowym przedstawieniem popularnego uniwersum.Fani serii „Wiedźmin” nie mają raczej na co w ostatnim czasie narzekać. Serial od Netflixa przyczynił się nieco do wzbudzenia zainteresowania cyklem wśród nowych osób i niewątpliwie umocnił globalną pozycję samego uniwersum. Regularnie mamy bowiem do czynienia z debiutem kreatywnych projektów tworzonych przez społeczność.Jednym z nich jest bez wątpieniaprzygotowana w ramach przedsięwzięcia. W jego skład wchodzi wiele map, lecz to raczej ta tytułowa przypadnie najbardziej do gustu fanom szeroko pojętej fantastyki.„Świat Wiedźmina” to niezwykle realistyczna mapa przedstawiająca. To oczywiście nie wszystko. Postarano się na odwzorowanie rzeźby terenu czy przebieg granic. Twórca zdecydował się także na podanie orientacyjnej liczby mieszkańców zamieszkujących daną wioskę czy miasto.Całość robi ogromne wrażenie – mapę w pełnej rozdzielczości możecie znaleźć na dedykowanej stronie . Oczywiście na grafikę należy patrzeć z przymrużeniem oka, gdyż może ona w niektórych miejscach odbiegać od wyobrażeń społeczności. Oczywiście to nie pierwsze tego typu przedsięwzięcie.Mapy wiedźmińskiego świata już powstały, lecz ich dokładność pozostawiała wiele do życzenia. Marcin Wereszczyński poszedł na całość i jego praca niewątpliwie robi wrażenie.Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego