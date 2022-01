Netflix podnosi ceny abonamentów w USA. Co z Polską?

O ile wzrosną?





Netflix podnosi ceny - bo w sumie nie ma wyjścia





fot. Cameron Venti - Unsplash

Co z cenami w Polsce?





Netflix postanowił zrobić użytkownikom w USA i Kanadzie swoistą, noworoczną niespodziankę. Okazuje się, że firma podniosła ceny wszystkich swoich planów abonamentowych. Nie o dużo, ale jednak.Jak w tym momencie plasują się ceny w Stanach Zjednoczonych i czy podwyżki dotkną także europejskich użytkowników?Netflix podniósł ceny wszystkich planów abonamentowych w USA. Standardowy plan rośnie do 9,99 dolara miesięcznie. Za plan z możliwością oglądania materiałów w rozdzielczości 4K trzeba będzie zapłacić 20 zamiast jak wcześniej, 18 dolarów.Podwyżki cen wchodzą do oferty Netflixa ze skutkiem natychmiastowym (dla nowych abonentów). W przypadku osób korzystających już z opisywanego serwisu streamingowego, platforma będzie stopniowo podwyższała ceny. O zmianach w rozliczeniu Netflix poinformuje użytkownika na 30 dni przed wejściem w życie samej podwyżki.Podwyższenie cen przez Netflixa to nic nowego. Ceny abonamentu rosły również w ostatnich latach. Pod koniec 2019 i 2020 roku. Wcześniej Netflix podnosił ceny w 2015 i 2017 roku. Kiedy firma po raz pierwszy zdecydowała się na podwyżkę (8 lat temu), wiele osób deklarowało zrezygnowanie z subskrypcji.Czy teraz będzie podobnie? To bardzo możliwe. W sieci można zobaczyć dużo głosów niezadowolenia z tej sytuacji i w sumie się temu nie dziwię. Netflix nie może jednak wiecznie pobierać jednolitej opłaty, jeśli ma produkować coraz więcej treści.A takie właśnie ma plany na 2022 rok Na ten moment przedstawiciele Netflixa nie zdradzili większej liczby szczegółów związanej ze zwiększeniem cen w innych regionach - w tym w naszym kraju. Historycznie patrząc, nowe abonamenty wprowadzane w USA i Kanadzie trafiały później do Europy.Można się więc spodziewać, że jeszcze w 2022 roku czeka nas podwyżka abonamentu za tę platformę streamingową. Pozostaje mieć nadzieję, że zmiana ceny nie będzie bardzo radykalna.Źródło: Reuters / fot. Thibault Penin - Unsplash