HBO Max zadebiutuje u nas już w lutym? Pojawiły się nowe doniesienia

HBO Max w Polsce coraz bliżej

Sieć obiegła informacja, jakoby platforma HBO Max miała zadebiutować w Polsce w lutym bieżącego roku. Wtedy też amerykański gigant udostępniłby dostęp również mieszkańcom 26 innych europejskich krajów. Na razie nie doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia tych doniesień.Nie tak dawno byliśmy świadkami ogłoszenia, że HBO Max pojawi się w naszym kraju na przestrzeni 2022 roku. Tym samym zastąpi istniejące HBO GO oraz zaoferuje mnóstwo nowych treści w nieco lepszej jakości i za pośrednictwem zupełnie przeprojektowanej aplikacji. Jeśli wierzyć najnowszym plotkom, to Polacy mogą już odkładać pieniądze na abonament.Za doniesienia odpowiada słowacki portal Zive. Okazuje się, że już. Wtedy też zasięg platformy rozszerzy się na szereg innych państw europejskich – w tym oczywiście Polskę. Oczywiście należy podchodzić do tego wszystkiego z odpowiednim dystansem, nawet jeśli plotki wydają się bardzo prawdopodobne.Już nie raz bowiem mieliśmy do czynienia z przekładaniem polskiej premiery na ostatnią chwilę. Rzecz jasna warto wierzyć, że nie stanie się to i tym razem. Redakcja Zive podobno otrzymała informacje sugerujące brak jakichkolwiek planów odnośnie przesunięć terminów. Co jednak najciekawsze – HBO ma jednak utrzymać ceny na starym poziomie.Jeśli się to potwierdzi, to w Polsce. Osobiście wydaje mi się to dosyć nieprawdopodobne – zwłaszcza biorąc pod uwagę dostęp do pokaźniejszej biblioteki, treści w 4K i nową aplikację. Cóż, czas pokaże.Na razie pozostaje uzbroić się w cierpliwość i liczyć na to, że faktycznie ujrzymy HBO Max już pod koniec lutego. Jeśli koncern ma takie plany, to niedługo powinniśmy być świadkami startu kampanii promocyjnej.Źródło: Zive / Foto. HBO