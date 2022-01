Uważaj. Netflix grozi banowaniem i usuwaniem współdzielonych kont

Firma nie zamierza pobłażać.

Netflix od wielu miesięcy testuje nowy mechanizm, mający na celu utrudnienie współdzielenia kont. Współdzielenie konta na Netflix to praktyka powszechna w zasadzie na całym świecie. Osoby, które nie chcą opłacać drogiego w ich mniemaniu abonamentu umawiają się i zrzucają na jedną opłatę subskrypcyjną, przez co są w stanie zaoszczędzić nawet 80% jej ceny. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że platforma VOD za takie praktyki grozi blokadą konta. Współdzielenie konta na Netflix jest coraz trudniejsze. Gigant rynku VOD testuje w Polsce weryfikację dwuskładnikową, która ma utrudnić logowanie na jedno konto osobom z. Przypominam, iż w świetle regulaminu usługi można się nią dzielić wyłącznie w obrębie jednego gospodarstwa domowego.- głosi komunikat.

Na tę chwilę użytkownik może kliknąć w przycisk "zweryfikuj później", jednakże liczba takich kliknięć jest ograniczona. Internauci donoszą, że w każdym przypadku nieco inna. O ile dla znajomych każdorazowe potwierdzanie logowania nie musi stanowić wielkiego wyzwania, to z pewnością jest to bat na osoby kupującew sieci.

"Netflix zastrzega sobie prawo do likwidacji lub zawieszenia konta użytkownika, gdy wymagają tego względy ochrony użytkownika, firmy Netflix lub jej partnerów przed skutkami kradzieży tożsamości lub innych nieuczciwych działań."

"przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego i nie może być udostępniane żadnym osobom, które nie mieszkają z użytkownikiem w gospodarstwie domowym".

Oszukujesz? Licz się z konsekwencjami

Komunikat na Netflix nakazuje weryfikację konta. | Źródło: Netflixstanowi jasno:Konto Netflix jestO ile Netflix do tej pory nie blokował kont, to wynikało to raczej z luźnego podejścia do tematu współdzielenia usługi. W kwietniu 2021 roku Reed Hastings, co-CEO platformy, sugerował , iż Netflix boi się karać za omawiane tu działania w obawie o spadek liczby subskrypcji. Rozciągnięcie testów weryfikacji dwuskładnikowej na kolejne kraje to jasny sygnał, że Netflix zamierza zmienić tę politykę.Jeżeli współdzielicie z innymi konto na Netflix, nastawcie się na najgorsze. Koniec taryfy ulgowej jest bliski.Źródło: Netflix, mat. własny