Wiedźmin sezon 2 jednym z najchętniej oglądanych seriali Netflixa

Drugi sezon serialu Wiedźmin znalazł się w rankingu zawierającym najchętniej oglądane seriale wyprodukowane przez platformę Netflix. Na kontynuację przygód Geralta z Rivii skusiły się miliony użytkowników na całym świecie – wszystko to pomimo licznych słów niezadowolenia wobec kontrowersyjnego scenariusza.Niecały miesiąc temu mieliśmy do czynienia z drugim sezonem serialu Wiedźmin. Była to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier Netflixa i większość osób spodziewało się osiągnięcia sukcesu przez tę produkcję. Jak wynika z oficjalnych statystyk – najnowsze odcinki traktujące o Białym Wilku cieszą się ogromną popularnością Od niedawna Netflix informuje o zainteresowaniu produkcjami w nieco inny sposób, bo przy pomocy obejrzanych godzin w przeciągu pierwszych 28 dni od premiery. Drugi sezon Wiedźmina nie ma jeszcze miesiąca na karku, lecz już znalazł się na ósmym miejscu jeśli chodzi o anglojęzyczne tytuły.Oczywiście nie można zapominać o pozycjach w innych językach niż angielski. Nawet jeśli weźmiemy je pod uwagę, to Wiedźmin wciąż plasuje się w TOP 10, lecz na ostatnim miejscu. Tak czy siak mamy do czynienia z naprawdę świetnym wynikiem, który ukazuje zapotrzebowanie na tego typu fantasy.Zresztą –. Tutaj mamy do czynienia z obejmowaniem trzeciej pozycji na podium – przygody Geralta wyprzedza tylko Stranger Things 3 oraz pierwsza część Bridgerton. Okej, ale co to oznacza dla internautów?Cóż, na pewno nie rezygnację Netflixa z marki Wiedźmin., prequel oraz film animowany. Część osób niewątpliwie nie jest zadowolona z tego obrotu spraw – zwłaszcza po krytyce jaka dopadła drugi sezon produkcji. Fani zarzucają skrajne nietrzymanie się fabuły przedstawionej w książkach oraz domagają się odejścia showrunnerki projektu.Zobaczymy jak rozwinie się sytuacja.Źródło i foto: Netflix