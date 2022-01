Netflix wciąż liderem w Polsce. Odwiedza go 45% internautów

Wyniki robią wrażenie.





Netflix nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem w naszym kraju

Źródło: Wirtualnemedia.pl

Źródło: Wirtualnemedia.pl

Pozycja platformy Netflix na polskim rynku wciąż się umacnia. Potwierdzają to najnowsze wyniki badań Mediapanel opracowane przez serwis Wirtualnemedia.pl – wskazują one jednoznacznie, że amerykańska platforma odwiedzana jest obecnie przez niemalże 45 procent rodzimych internautów.Streaming rośnie w siłę i wyjątkiem od tej reguły nie jest Polska. Każdego miesiąca mamy do czynienia z zauważalnymi wzrostami jeśli chodzi o ten segment. Decydujemy się na taką formę konsumpcji treści z różnych powodów, lecz niewątpliwie w grę wchodzi niska cena oraz oferowana biblioteka dostępnych tytułów.Od drugiej połowy 2019 roku najchętniej wybieramy Netflixa i nic nie zanosi się na to, by trend ten miał się w najbliższej przyszłości odwrócić. Jak możemy dowiedzieć się z prezentacji wyników grudniowych badań przeprowadzonych przez firmę Mediapanel – serwis www i aplikację mobilną Netflixa odwiedziło wtedy. Oznacza to. Wynik ten jest lepszy od listopadowego o 332,7 tys. – czyli wzrost o 2,5%.Jak prezentują się rezultaty pozostałych platform streamingowych? Cóż – przepaść między Netflixem jest wręcz druzgocąca. Drugie miejsce na podium zajmuje, co przekłada się na 15,71% zasięgu. Zauważalny jest również wzrost o 563,8 tys. internautów względem listopada. Nie jest to najgorszy wynik biorąc pod uwagę odpłatność usługi i zeszłoroczne podwyżki najtańszych pakietów.Trzecie miejsce okupuje WP.pl, lecz tu mamy do czynienia ze spadkiem zainteresowania o ponad 150,8 tys. użytkowników. Grudzień zakończył się dla tego serwisu wynikiem 4,53 mln. Na popularności zyskało jednakPiąta pozycja przypadła– tutaj mamy do czynienia z dosyć nietypową sytuacją. Jest to bowiem jedyna platforma udostępniająca dane o liczbie płacących użytkowników za wariant Premium. W grudniu korzystało z niej 379 tys. subskrybentów. Jeśli zaś chodzi o ogólną liczbę internautów, to w ostatnim miesiącu 2021 roku zanotowano ichStreamingowa częśćpierwszy raz od dawna została odwiedzona przez mniej niż trzy miliony osób, bo dokładnie przez. Dalej w rankingu plasuje się Canal+ z 2,87 mln internautów oraz Polsat Box Go z 2,69 mln. W przypadku tej drugiej platformy zanotowano spadek zainteresowania o ponad 300 tys. odwiedzin.Zestawienie zamyka– usługę odwiedziło w grudniu– oraz. Ta ostatnia platforma zyskała najwięcej nowych internautów, bo ażw porównaniu z listopadem. Ma to związek z rozpoczęciem współpracy z KSW. W grudniu portal i aplikację odwiedziło 1,83 mln użytkowników.Streaming w Polsce jest więc dosyć zróżnicowany, lecz pierwsze skrzypce wciąż gra Netflix. Nie wiadomo jak rozwinie się sytuacja po debiucie Disney+ w naszym kraju – start platformy jest zaplanowany na tegoroczny okres wakacyjny. Pozostaje obserwować rozwój sytuacji.Źródło: Wirtualnemedia.pl / Foto. Netflix