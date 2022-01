DualSense przystosowany do grania jedną ręką. Ciekawy projekt YouTubera

Robi wrażenie.





DualSense w wersji dla osób z niepełnosprawnościami

Twórca internetowy Akaki Kuumeri stworzył specjalny adapter do kontrolera DualSense umożliwiający jego obsługę przy pomocy wyłącznie jednej ręki. Projekt robi wrażenie i – jak twierdzą internauci – jest krokiem milowym dla osób z licznymi niepełnosprawnościami. Rzućcie okiem.Branża gamingowa nieco poważniej zaczęła w ostatnich latach podchodzić do wprowadzania odpowiednich ułatwień dostępu, by umożliwić zabawę wszystkim graczom bez wyjątku. Za część projektów odpowiadają wielkie koncerny, lecz swój znamienny udział ma również sama społeczność użytkowników. Niech za przykład posłuży tytułowe przedsięwzięcie.Odpowiada za nie- niezbyt popularny YouTuber. Postanowił on opracować i wydrukować przy pomocy drukarki 3D. Dzięki niemu można bez większych problemów grać na PlayStation 5 z wykorzystaniem wyłącznie jednej ręki. Nie da się ukryć, że mówimy o naprawdę czymś niesamowitym, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami.Sam gadżet składa się z kilku elementów. Głównym jest– pozwala ona oprzeć kontroler na biurku/udzie/krześle i poruszać konstrukcją. Dodatkowo nie należy zapominać o dodatkowych dźwigniach niejako przenoszących wszystkie przyciski funkcyjne na jedną stronę pada.Twórca wykorzystał kontroler w m.in. Rocket League, Yakuza 0, Grand Theft Auto V czy It Takes Two. Sposób działania akcesorium możecie zobaczyć na powyższym materiale. To jednak nie wszystko.Jeśli więc jesteście szczęśliwymi posiadaczami drukarki 3D, to możecie sprawić sobie taki adapter.Projekt mężczyzny jest wart uwagi zwłaszcza z tego powodu, że Sony jeszcze nie zdecydowało się na opracowanie własnego odpowiednika Xbox Adaptive Controller i innych tego typu kreatywnych gadżetów. Może kiedyś.Źródło i foto: YouTube (@Akaki Kuumeri)