Ile zapłacimy za Disney+ w Polsce? Wyciekła lokalna cena

Nie jest źle.





Polska cena Disney+ prezentuje się przyzwoicie

Źródło: Spider's Web

Internet obiegła właśnie informacja o cenie miesięcznego abonamentu Disney+ jaką przyjdzie zapłacić polskim użytkownikom. Wszystko za sprawą pomyłki holenderskiego oddziału platformy, który udostępnił tam stawki w złotówkach. Jeśli doniesienia się potwierdzą, to nasi rodacy powinni być raczej zadowoleni.Ponad dwa lata minęły od oficjalnej premiery Disney+ i chyba nikt nie ma już wątpliwości, że Polska jest dla amerykańskiego giganta na szarym końcu priorytetów jeśli chodzi o plan wydawniczy. Wciąż nie mamy legalnej możliwości skorzystania z usługi – zmieni się to dopiero w tym roku , najprawdopodobniej podczas okresu wakacyjnego.Coś w tym temacie zaczyna się dziać, bowiem redakcja Spider’s Web otrzymała dosyć nietypową wiadomość od jednego z czytelników zamieszkujących Holandię. Jak się okazuje, przy próbie wykupienia dostępu do platformy wyświetlają się tam… ceny w złotówkach. Najprawdopodobniej mówimy o pomyłce tamtejszego oddziału.Jeśli jednak plotki się potwierdzą, to za miesięczną subskrypcję będziemy musieli zapłacić. Roczny dostęp do z kolei wydatek na poziomie(czyli 32,99 zł miesięcznie). Trzeba przyznać, że mówimy o niezbyt wygórowanej cenie, którą z pewnością można uznać za przystępną i konkurencyjną. Oczywiście są to kwoty nieoficjalne – należy więc podchodzić do nich z odpowiednim dystansem.Zapewne już niedługo polski oddział firmy Disney rozpocznie promowanie lokalnej wersji platformy. Na razie nie zanosi się na to, by jej debiut przekładano po raz kolejny. Dowodem na to może być chociażbyi seriali znajdujących się w tamtejszej bibliotece.Pozostaje więc uzbrojenie się w cierpliwość i oczekiwanie na letnią premierę.Źródło: Spider’s Web / Foto. Disney