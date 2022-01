Polski serial Netflixa dla fanów Wiedźmina? Pokazano zdjęcia z Krakowskich Potworów

Wiedźmin w czasach współczesnych? Krakowskie Potwory łączą słowiańskie wierzenia i nasze realia

Potwornie ważna wiadomość: nadchodzi nowy polski serial oparty na mitologii słowiańskiej i legendach dawnego Krakowa.



W rolach głównych: Barbara Liberek, Andrzej Chyra, Stanisław Linowski i Małgorzata Bela. pic.twitter.com/43ygXKdxeI — Netflix Polska (@NetflixPL) January 10, 2022

Krakowskie Potwory w serwisie Netflix już wiosną 2022 roku

Za sprawą nowego sezonu serialu Wiedźmin, moda na słowiańskie wierzenia znów powraca. Widać to też w wynikach Wiedźmina 3: Dzikiego Gonu na platformie Steam. Zapewne z racji utrzymującej się już od lat fali zwiększonego zainteresowania demonami i potworami słowiańskimi, Netflix chce zaprezentować kolejny serial wpisujący się w ten klimat. Choć w zupełnie innej otoczce niż Wiedźmin.W tym roku na ekranach smart TV, komputerów czy telefonów będziemy mogli zobaczyć pierwszy sezon serialu Krakowskie Potwory. W rolach głównych Barbara Liberek, Andrzej Chyra, Stanisław Linowski i Małgorzata Bela. Za scenariusz odpowiadają Magdalena Lankosz, Anna Sieńska i Gaja Grzegorzewska. Reżyserią zajmują się Kasia Adamik i Olga Chajdas.Jeśli liczycie na klimat średniowiecznego fantasy, to tylko druga część wyrażenia zostanie zachowana. Akcja nie będzie rozgrywała się w fikcyjnym świecie inspirowanym dawnymi wiekami, a w realnych czasach współczesnych w Krakowie. Oczywiście nie do końca rzeczywistych z racji występowania demonów, bóstw i potworów znanych z słowiańskich wierzeń. Będzie opowiadać o losach studentki pierwszego roku medycyny Alex, która jest nowym członkiem grupy znanego patologa na krakowskim Collegium Medicum. Okazuje się, że profesor i jego studenci są żywo zainteresowani bytami z pradawnych podań, które w świecie serialu istnieją wokół nas.Na Facebooku i Twitterze serwisu Netflix pojawiły się pierwsze zdjęcia z tej produkcji. Można na nich zobaczyć część krakowskiego bestiariusza. Netflix zdradził też nieco konkretniej, kiedy ośmioodcinkowy serial będzie miał swoją premierę. Stanie się to już wiosną 2022 roku, więc w przedziale czasowym od mniej więcej drugiej połowy marca do drugiej połowy czerwca. W najlepszym przypadku już za nieco ponad dwa miesiące.Źródło i foto: Netflix